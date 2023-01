Moisés Caicedo no se presentó a los entrenamientos del Brighton

Moisés Caicedo después de la práctica del Brighton en Navidad. Foto: @OfficialBHAFC

Andrés Ávila

El mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo no se presentó este sábado 28 de enero de 2023, a los entrenamientos pactados a las a las 11:00 (06:00 hora Ecuador) del Brighton.

Esto se da un día después de la despedida que realizó el futbolista ecuatoriano a través de sus redes sociales, donde agradeció al Brighton e indicó que no detengan su salida a otro club.



En dicho texto, Moisés Caicedo también se dirigió a los aficionados del Brighton, con el fin de que entiendan la oportunidad “magnífica” que se le presentó al futbolista.



Además, indicó que su transferencia ayudará al Brighton porque será una cifra récord para el equipo, que servirá para que sigan invirtiendo y teniendo éxito.

Moisés Caicedo no jugará contra el Liverpool

El Brighton juega este domingo 29 de enero, a las 08:30 (Ecuador) contra el Liverpool, en el marco de la cuarta ronda de la FA Cup.



Para dicho compromiso, Moisés Caicedo no será tomado en cuenta, ya que no se presentó a los entrenamientos del club.



Según informa el periodista de The Athletic, David Ornstein, el Brighton & Hove Albion le comentó al ecuatoriano, de 21 años, que se mantenga alejado del equipo hasta el miércoles 1 de febrero, que es cuando ya se cierra la ventana de transferencias en invierno.



“Esperan que Moisés sea parte del equipo para la segunda mitad de la temporada”, agrega Ornstein.

Arsenal y Chelsea, las ofertas por Moisés Caicedo

Durante el presente mercado de fichajes, el Brighton recibió dos ofertas por Moisés Caicedo. Una fue del Arsenal y la otra del Chelsea.



Chelsea ofreció 55 millones de libras esterlinas (USD 68,19 millones), mientras que, el Arsenal pujó con 60 millones de libras esterlinas (USD 74,39 millones).



Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, indicó que se espera que en los próximos días Arsenal mejore su oferta.

