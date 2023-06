Juan Román Riquelme tendrá un partido homenaje en Argentina con Lionel Messi como figura

Un joven Lionel Messi junto a un consolidado Román Riquelme. Foto: Agencia EFE

Juan Román Riquelme confirmó que el próximo 25 de junio de 2023 se realizará su partido homenaje, que contará, según dijo, con la presencia estelar de Lionel Messi.

"Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande. Tuvimos la suerte de tener a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la gente más maravillosa del mundo", afirmó Riquelme en una conferencia de prensa realizada este miércoles, 14 de junio de 2023.

El exjugador de 44 años y una de las máximas figuras de la historia de Boca Juniors, club del que actualmente es vicepresidente, dijo que cada día que pasa se pregunta por qué le tienen tanto cariño.

Pasaron nueve años

"No lo entiendo. He sido un jugador de fútbol, pasaron nueve años (desde su último partido), y que la gente quiera venir a la cancha me parece demasiado. El 25 la Bombonera volverá a ser una maravilla, como siempre", señaló.

"No sé si habrá más partidos, ya estoy grande. A los muchachos que se los va invitando me van diciendo que sí. No sé si todos van a poder entrar a la cancha de Boca", agregó Román.

"Me toca venir a la cancha como hincha. Hay momentos que siento que no me animaría a entrar a esta cancha. Me tocó entrar al vestuario, volverme a poner el buzo del club es como volver el tiempo atrás y parece fácil. Es volver al jardín de casa. Lo disfrutaré mucho como la gente", añadió.

El 'último 10' disputó su partido final como profesional el 7 de diciembre de 2014 con la camiseta de Argentinos Juniors ante Douglas Haig.

Su maestro

El 'crack' se refirió a Carlos Bianchi: "es más que un entrenador para mí. En el 98 nos enseñó a competir y soñar. Y le dio la alegría a nuestros hinchas. Hizo que para nuestro club sea muy fácil ganar la Copa Libertadores. El culpable de que nos pidan ganar la Copa es él. Lo siento como alguien de mi familia".

"Ya volvió de Francia para no perderse este partido y va a estar en la cancha", concluyó Riquelme.

