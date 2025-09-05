Las eliminatorias al Mundial 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México, están en marcha con las 211 selecciones afiliadas a la FIFA en franca competencia para lograr una de las 48 plazas disponibles.

Aunque el número de plazas se incrementó, existe un grupo de 74 selecciones que ya fueron eliminadas, no estarán presentes en el Mundial 2026 y deberán esperar hasta el 2030 para volver a intentar inscribir su nombre en la competencia.

Más noticias:

Las 34 eliminadas de Asia

Afganistán, Bangladesh, Bután, Brunei, Camboya, China Taipéi, Guam, Hong Kong, RP China, India, RPD de Corea, Kuwait, República Kirguisa, Laos, Líbano, Macao, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Palestina, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Siria, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turkmenistán, Vietnam y Yemen fueron eliminados en la AFC.

Según explica la FIFA, la primera ronda concluyó el 17 de diciembre de 2023. Los 20 equipos peor clasificados disputaron 10 eliminatorias de ida y vuelta a dos partidos, y los ganadores se unieron a otras 26 naciones en la segunda ronda.

En esta etapa, las 36 selecciones se dividen en nueve grupos de cuatro selecciones cada uno para determinar a los últimos 18 que seguirán en el camino.

Estos 18 combinados fueron divididos en tres grupos de seis. Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia están clasificadas. Aún deben definirse dos cupos más.

Las 20 eliminadas de la Concacaf

Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Guyana, Montserrat, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Turcas y Caicos e Islas Vírgenes de los Estados Unidos están eliminadas.

En marzo de 2024 se jugaron partidos de ida y vuelta. Los ganadores anotaron su nombre en la segunda ronda. Un total de 30 equipos compitieron en seis grupos de cinco para obtener los 12 cupos disponibles para la fase tres.

Te puede interesar: La Selección de Ecuador logró un récord mundial en Paraguay

En esta nueva fase jugarán partidos de ida y vuelta. El primero de cada zona obtendrá la clasificación y los tres mejores segundos disputarán una nueva etapa para determinar los dos representantes para el repechaje.

El partido inaugural del Mundial 2026 será el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey.

Las nueve eliminadas de Oceanía

La FIFA destaca que, por primera vez, Oceanía tiene asegurado un cupo directo para jugar una Copa del Mundo, el mismo que consiguió Nueva Zelanda.

Se suma que puede lograr una segunda plaza con el medio cupo que tiene para disputar el repechaje. En este caso será Nueva Caledonia.

Las rondas preliminares de las eliminatorias se llevaron a cabo en septiembre de 2024. Luego vendrá una segunda ronda y, finalmente, en marzo de 2025 se cerrará con las semifinales y la final.

Samoa Americana, Islas Cook, Fiyi, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Islas Salomón, Tahití, Tonga y Vanuatu son las nueve eliminadas.

África tiene una eliminada

La FIFA detalla en su sitio web que las 53 selecciones de la CAF compiten en ocho grupos de seis equipos y un grupo de cinco para alcanzar uno de los nueve cupos directos.

Cada uno de los ganadores de grupo se clasifica automáticamente para la Copa Mundial, mientras que el cupo del repechaje será dirimido entre los cuatro mejores segundos, que tendrán una nueva ronda de eliminación de ‘playoffs’ en una sede neutral en noviembre. El ganador irá a la repesca.

Seychelles, Yibuti, Eswatini, Mauricio, Eritrea, Kenia, Somalia, Santo Tomé y Príncipe y Chad están eliminadas, aunque Eritrea (se retiró) y Congo (sancionada por la FIFA) tampoco podrán estar en el 2026 en el Mundial.

Sudamérica tiene dos eliminadas

La Conmebol sumó a Chile, bicampeona de la Copa América en 2015 y 2016, como su primera eliminada y a Perú como la segunda.

El final del camino de la ‘Roja’ en este proceso se concretó en la fecha 16 en los 4 150 metros de altura sobre el nivel del mar de El Alto, con una derrota 2-0 ante Bolivia con goles de Miguel Terceros y Enzo Monteiro.

Mientras que Perú agotó sus opciones en la jornada 17 después de la goleada 3-0 con Uruguay en Montevideo con tantos de Rodrigo Aguirre, Giorgian De Arrascaeta y Federico Viñas.

Te puede interesar: Lionel Messi no viajará con Argentina a Ecuador

Los chilenos se quedaron con 10 puntos y los peruanos con 12 en la tabla, insuficientes con una fecha más por jugar para alcanzar a Bolivia (17) y Venezuela (18), las escuadras que pelearán por el cupo al repechaje.

Las selecciones eliminadas pertenecen: 34 a Asia; 20 a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe; nueve a Oceanía; nueve de África y dos de Sudamérica.

EFE.

Entrevista con Luis Alfonso Chango