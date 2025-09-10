Ecuador terminó las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 con récords históricos.

El más reciente fue convertirse en la primera selección en toda la historia del torneo que solo recibió dos goles en una serie de 15 partidos consecutivos, según el estadístico Mister Chip.

Con esta racha defensiva, la Tri confirmó su solidez como la mejor defensa del continente.

Ecuador en eliminatorias Mundial 2026 y la defensa más sólida del continente

Ecuador solo recibió cinco goles en los 18 partidos de la eliminatoria, el registro más bajo de la Conmebol.

Paraguay y Argentina, los equipos que más se acercaron, encajaron 10 tantos cada uno, el doble que la Tri.

Además, la Selección apenas perdió dos encuentros en todo el proceso, lo que refleja un estilo de juego marcado por el orden defensivo y la regularidad.

“Ecuador es la primera selección en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas que sólo concede dos goles (1 de Rodrygo y 1 de Jhonder Cádiz) en una serie de 15 partidos consecutivos. La mejor marca, hasta hoy, la compartían Brasil y Argentina (3 goles en 15 partidos)”, publicó Mister Chip.

Tabla de posiciones y clasificación

La Tri terminó en la segunda posición con 29 puntos, únicamente superada por Argentina (38).

Por detrás se ubicaron Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay, todos con 28 unidades, que también sellaron su boleto al Mundial.

Bolivia, con 20 puntos, se quedó con el repechaje, mientras que Venezuela, Perú y Chile quedaron eliminados.

Tabla final – Eliminatorias 2026

Argentina – 38 pts Ecuador – 29 pts Colombia – 28 pts Uruguay – 28 pts Brasil – 28 pts Paraguay – 28 pts Bolivia – 20 pts Venezuela – 18 pts Perú – 12 pts Chile – 11 pts

Los resultados de Ecuador en el camino al Mundial

La campaña de Ecuador incluyó victorias de peso como el 2-1 sobre Uruguay en Quito, el 4-0 frente a Bolivia y el 1-0 ante Argentina en la última jornada, que cerró la eliminatoria con fuerza.

En total, el equipo sumó ocho victorias, ocho empates y solo dos derrotas, consolidando una campaña histórica en lo defensivo. Solo cinco goles recibidos.

Con esta clasificación, la Tri ya se enfoca en el sorteo de noviembre y en los amistosos de preparación para lo que será su quinto Mundial en 2026.

