La Selección de Ecuador cerró su participación en las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre con una victoria memorable frente a Argentina en Guayaquil.

El triunfo, por 1-0, llegó gracias a un gol de penal de Enner Valencia, quien celebró su partido número 100 con la Tricolor y, al mismo tiempo, disputó su último encuentro en un proceso clasificatorio.

La victoria fue histórica por varios motivos. Ecuador volvió a derrotar a Argentina como local después de 16 años y además selló un ciclo con cifras que quedarán marcadas en la memoria.

Unas eliminatorias históricas para la Tri

Ecuador terminó las eliminatorias en la segunda posición, algo que solo había conseguido en el proceso de 2002, cuando clasificó a su primer Mundial en Corea y Japón.

La Tri finalizó con 29 puntos, aunque en cancha sumó 32 unidades. Esto se debe a que inició el proceso con una sanción de -3 puntos por el caso Byron Castillo.

Su campaña incluyó ocho victorias, ocho empates y apenas dos derrotas, el registro más bajo de su historia en eliminatorias.

Este puntaje supone un récord absoluto de puntos conseguidos en cancha, superando los 31 de 2002.

2002: Ecuador (2.º) – 31 puntos

2006: Ecuador (3.º) – 28 puntos

2014: Ecuador (4.º) – 25 puntos

2022: Ecuador (4.º) – 26 puntos

2026: Ecuador (2.º) – 29 puntos (32 en cancha)

La mejor defensa del continente

Otro de los hitos de Ecuador en este proceso fue su solidez defensiva. La Tri recibió apenas cinco goles en toda la eliminatoria, el registro más bajo de la Conmebol.

La diferencia con el resto fue notable. Paraguay y Argentina, las dos selecciones que le siguen en este apartado, encajaron 10 tantos cada una, el doble de lo permitido por Ecuador.

Además, la Tri fue la selección que menos partidos perdió en el proceso, con solo dos derrotas en 18 jornadas.

Ecuador no solo aseguró su quinta participación mundialista, sino que lo hizo con un estilo que priorizó el orden defensivo y la regularidad.

