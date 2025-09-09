Las eliminatorias Sudamericanas llegan a su fin este martes 9 de septiembre, con partidos decisivos como el duelo entre Ecuador y Argentina en Guayaquil, que cerrará un proceso intenso y lleno de emociones. Con los cupos al Mundial definidos, las selecciones ya empiezan a pensar en lo que viene.

Ls selecciones clasificadas pondrán la mirada en el Mundial 2026, el torneo más importante del fútbol de selecciones, que por primera vez será organizado de manera conjunta por tres país: Estados Unidos, México y Canadá.

Antes de la cita mundialista, los combinados nacionales ajustarán detalles con una serie de amistosos internacionales previstos para finales de este año y el inicio del siguiente, en lo que servirá como preparación rumbo a la máxima competencia.

En este nuevo ciclo, los equipos buscarán consolidar sus plantillas, probar variantes tácticas y medir fuerzas contra rivales de diferentes continentes, con el objetivo de llegar en la mejor forma posible a la cita de junio de 2026.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La próxima Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. La inauguración tendrá lugar en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, que será el primero en albergar tres mundiales (1970, 1986 y 2026).

El partido inaugural se jugará el jueves 11 de junio entre la selección anfitriona de México y un rival que se conocerá en el sorteo programado para diciembre de 2025.

La final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, con capacidad para 82 500 espectadores.

Calendario de la Copa del Mundo

Fase de grupos: 11 al 27 de junio

11 al 27 de junio Dieciseisavos de final: 28 de junio al 3 de julio

28 de junio al 3 de julio Octavos de final: 4 al 7 de julio

4 al 7 de julio Cuartos de final: 9 al 11 de julio

9 al 11 de julio Semifinales: 14 y 15 de julio

14 y 15 de julio Tercer puesto: 18 de julio

18 de julio Final: 19 de julio

Más datos del Mundial 2026

Las sedes del Mundial 2026 estarán distribuidas en tres países.

Canadá contará con dos ciudades anfitrionas: Toronto y Vancouver. México tendrá tres sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Finalmente, Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Además, el torneo crecerá de 32 a 48 selecciones, que estarán divididas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.

Los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia comenzará la fase de eliminación directa, hasta definir a los dos finalistas que disputarán el título.

Último partido de Ecuador en eliminatorias

Ecuador vs. Argentina

Fecha: martes 9 de septiembre

martes 9 de septiembre Hora: 18:00

18:00 Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil

