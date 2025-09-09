La Selección de Ecuador se enfrenta este martes 9 de septiembre del 2025 a Argentina en el estadio Monumental de Guayaquil, en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ecuador vs. Argentina: ¿Quién juega hoy?

El cierre de la jornada estará cargado de emoción, con cinco partidos en juego y la atención puesta en Venezuela y Bolivia, que pelean por el ansiado cupo al repechaje.

El encuentro será especial porque marcará la despedida de Enner Valencia en las elimiantorias y se jugará sin la presencia de Lionel Messi.

Antes del cotejo se realizará un homenaje a Enner, goleador histórico de la Tri con 46 tantos y quien puede llegar hoy a los 100 partidos con la Selección.

Aunque la clasificación ya está asegurada, el compromiso cobra relevancia por los puntos en juego para el ranking FIFA.

La Tri ocupa el puesto 25 y necesita escalar al 23 para situarse en el Bombo 2 del sorteo mundialista de noviembre, lo que permitiría evitar rivales de mayor peso en la fase de grupos.

Ecuador vs. Argentina — 18:00

Bolivia vs. Brasil — 18:30

Venezuela vs. Colombia — 18:30

Perú vs. Paraguay — 18:30

Chile vs. Uruguay — 18:30

Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay ya aseguraron su clasificación al Mundial 2026.

Venezuela, con 18 puntos, y Bolivia, con 17, pelean aún por el cupo de repechaje.

En cambio, Perú y Chile quedaron eliminados.

Horario y transmisión de Ecuador vs. Argentina

Fecha: martes 9 de septiembre de 2025

martes 9 de septiembre de 2025 Hora: 18:00 (Ecuador)

18:00 (Ecuador) Escenario: Monumental Banco Pichincha, Guayaquil

Monumental Banco Pichincha, Guayaquil Dónde ver: El Canal del Fútbol (PPV) y Zapping Premium/Plus (PPV)

Enner Valencia: el capitán dice adiós

El delantero esmeraldeño, máximo artillero de la historia de la Tricolor con 46 tantos, alcanzará ante la ‘Albiceleste’ la cifra de 100 partidos internacionales.

Acompañado por su familia, Valencia pondrá punto final a su ciclo en las eliminatorias, con la ilusión de despedirse de la afición ecuatoriana con un triunfo.

Argentina sin Lionel Messi

La selección campeona del mundo no contará con su gran figura. Messi, que ya se despidió en la fecha anterior con un doblete frente a Venezuela, no viajó a Ecuador por decisión técnica, por lo que la Albiceleste afrontará el compromiso sin su capitán.

