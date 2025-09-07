La Selección de Argentina, vigente campeona del mundo y líder de las eliminatorias Sudamericanas, afrontará su último partido clasificatorio este martes 9 de septiembre en Guayaquil, frente a Ecuador.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni ya aseguró su boleto al Mundial 2026 y cerrará el proceso con una nómina repleta de variantes, marcada por la ausencia de Lionel Messi y otras bajas relevantes.

Más noticias:

El capitán argentino disputó su último encuentro de eliminatorias el pasado jueves ante Venezuela, en Buenos Aires. En la capital argentina firmó un doblete en la victoria 3-0 de la ‘Albiceleste’ y recibió la ovación de su gente en un partido que tuvo tintes de despedida.

Para el choque frente a Ecuador, Messi quedó liberado y acompañará a su selección desde la distancia.

Más bajas en Argentina

A la ausencia de Messi se suma la del defensor Cristian ‘Cuti’ Romero, suspendido por acumulación de amarillas tras la tarjeta recibida ante la ‘Vinotinto’. Además, Scaloni decidió dar descanso a otros jugadores con alta carga de minutos. Esto abre la puerta a nombres jóvenes como Claudio Echeverri y Valentín Carboni.

Argentina cumplió este sábado 6 de septiembre con un entrenamiento matutino en el Predio Lionel Messi de Ezeiza, con ejercicios de velocidad, coordinación y un breve partido formal de veinte minutos. Scaloni mantuvo constantes indicaciones a los 27 convocados, pensando en un cierre de eliminatorias que le permitirá rotar piezas y probar alternativas.

#SelecciónMayor Los números del mejor de todos 🐐



📊 Con ustedes, los datos goleadores de Lionel Messi 🗣



🇦🇷 Nuestro. Siempre. pic.twitter.com/AJKxmo7gzP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 5, 2025

Viaje a Guayaquil

La planificación de la Albiceleste incluye una práctica matinal este lunes 8 de septiembre, seguida por la conferencia de prensa de Scaloni.

Posteriormente, la delegación tomará un vuelo chárter rumbo a Guayaquil, donde tiene previsto llegar en horas de la noche para concentrarse de cara al compromiso del martes en el Estadio Monumental.

Mira el D-Bate