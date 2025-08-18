La Selección Argentina, ya clasificada al Mundial 2026 y líder de las Eliminatorias Sudamericanas con 35 puntos, se prepara para sus últimos dos compromisos ante Venezuela y Ecuador, con Lionel Messi entre los convocados en una prelista anunciada este 18 de agosto del 2025.

El partido ante la ‘Vinotinto’ en el Estadio Monumental el 4 de septiembre podría marcar el último encuentro oficial de Lionel Messi en suelo argentino, una posibilidad que conmueve a la afición albiceleste. Y ante Ecuador el último de las Eliminatorias.

Según se informó en la cuenta oficial de la selección de Argentina, Messi vuelve a la ‘Albiceleste’ para enfrentar a Venezuela y Ecuador. También fue convocado Franco Mastantuono, quien podría debutar con el Real Madrid tras cumplir la mayoría de edad.

Lionel Scaloni, DT de Argentina, presentó una convocatoria que mezcla experiencia y renovación.

El llamado de Lionel Messi concentra todas las miradas, pero también hay sorpresas: José Manuel López (Palmeiras), Alan Varela (Porto) y Claudio Echeverri (Manchester City) figuran como apuestas de futuro.

También se destacan los nombres de Franco Mastantuono y Nico Paz, jóvenes talentos del Real Madrid, así como el regreso de Leandro Paredes (Boca Juniors) ante la ausencia de Enzo Fernández, suspendido. La presencia de Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Ángel Correa (Pumas) aporta experiencia.

¿Cuándo juega Ecuador vs. Argentina?

El 9 de septiembre, la selección de Argentina visitará a Ecuador en Guayaquil, en el cierre de la fase eliminatoria.

La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, también aseguró su clasificación con anticipación y suma cinco participaciones mundialistas en el siglo XXI.

Ecuador llega con 25 puntos, gracias a su solidez defensiva: es la mejor defensa del continente, con solo cinco goles en contra. No obstante, su ofensiva aún preocupa: solo 13 goles en 16 partidos. La Tri es segunda en la tabla de posiciones.

Beccacece, quien continuó el trabajo iniciado por Félix Sánchez Bas, afirmó que el éxito histórico de Ecuador se debe en gran parte a la altura de Quito. “Ecuador históricamente ha ido al Mundial por ganar en la altura. No se puede debatir eso”, declaró en una entrevista.

Argentina y Ecuador cerrarán esta etapa ya clasificados, pero el encuentro en Guayaquil podría pasar a la historia como la despedida de Lionel Messi de las Eliminatorias Sudamericanas.