Barcelona SC sufrió una dura caída ante Macará en el estadio Monumental de Guayaquil, pero su director técnico, Ismael Rescalvo, mantiene la esperanza de alcanzar el título del campeonato ecuatoriano de fútbol 2025.

Tras la derrota 2-0 en casa por la fecha 25, el estratega español aseguró que aún quedan oportunidades matemáticas para revertir la situación.

Barcelona SC e Ismael Rescalvo

“Quedan 45 puntos en disputa, estamos a 9 del líder. Si logramos regularidad, especialmente en casa, podremos acercarnos. A pesar de que hoy dimos un paso atrás, sin dudas el equipo está hecho para luchar hasta el final y está mentalizado para buscar nuestros objetivos”, declaró Rescalvo en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Con 44 puntos, Barcelona SC se ubica tercero en la tabla de posiciones, por detrás de Independiente del Valle (53) y Liga de Quito (también con 44, pero mejor diferencia de gol).

Los 45 puntos mencionados por Rescalvo hacen referencia a las cinco jornadas que restan de la etapa inicial y al hexagonal final, en el que se definirá al campeón del fútbol ecuatoriano 2025.

El DT ofreció disculpas a los hinchas de Barcelona SC

Pese al resultado, el técnico fue autocrítico con el desempeño de su equipo. “Nos faltaron ideas para atacar al rival. El trabajo defensivo del equipo rival nos impidió desarrollar nuestro juego. Asumimos este resultado con responsabilidad, no fue lo que esperábamos”, añadió.

El DT de Barcelona SC también hizo énfasis en la necesidad de mejorar en condición de local, donde el club ha perdido puntos importantes en las últimas jornadas.

Sobre el rendimiento colectivo ante Macará, Rescalvo fue enfático: “Fue el partido en el que más incómodos nos hemos sentido. Faltó frescura y desequilibrio”.

Finalmente, el entrenador ofreció disculpas a la hinchada.

“Sentimos que estamos en deuda con la afición. Queremos pedirle disculpas a la hinchada porque no conseguimos el resultado ni hicimos el partido que buscábamos. El fin de semana tenemos una revancha.”, dijo.

En la siguiente jornada BSC será visitante ante Vinotinto en Quito.

Barcelona SC y la tabla de posiciones

Independiente del Valle – 53 puntos Liga de Quito – 44 puntos Barcelona SC – 44 puntos Libertad – 38 puntos Aucas – 38 puntos Orense – 38 puntos Universidad Católica – 36 puntos Deportivo Cuenca – 36 puntos Emelec – 35 puntos El Nacional – 28 puntos Delfín – 28 puntos Macará – 27 puntos Manta FC – 25 puntos Técnico Universitario – 25 puntos Vinotinto – 24 puntos Mushuc Runa – 20 puntos