Emelec logró una victoria ajustada por 1-0 ante Técnico Universitario en un encuentro lleno de emociones y polémicas en el campeonato ecuatoriano de fútbol.

El partido se disputó este domingo en el estadio Bellavista de Ambato y se definió con un gol de Jaime Ayoví a los 85 minutos, cuando el equipo local ya jugaba con dos futbolistas menos. Eso sí, el arquero local falló de manera escandalosa en el gol.

Más noticias:

Técnico Universitairo vs. Emelec

Técnico Universitario terminó el compromiso con nueve jugadores tras las expulsiones de Jordan Ponguillo Cuero y Marlon Medrana, a los 64 y 75 minutos respectivamente.

Medrana fue sancionado con una doble tarjeta amarilla por una presunta pérdida de tiempo, una decisión que generó protesta entre jugadores y el cuerpo técnico del equipo ambateño.

Giovanni Cumbicus, entrenador del ‘Rodillo Rojo’, mostró su inconformidad con las decisiones arbitrales, asegurando que su equipo fue perjudicado durante el desarrollo del partido.

A pesar de la desventaja numérica, Técnico Universitario luchó hasta el final, pero no pudo evitar la derrota.

Yhonatann Yustiz, arquero del cuadro local, cometió un error de principiante en la salida y Jaime Ayoví anotó de cabeza.

Con este resultado, Emelec alcanza 35 puntos y se acerca a la posibilidad de clasificar al hexagonal final, manteniendo una racha positiva bajo la dirección técnica de Guillermo Duró.

Por su parte, Técnico Universitario tiene 25 unidades y continúa comprometido con la permanencia, enfrentando la amenaza de jugar el cuadrangular por no descender.

Ambos equipos han mostrado un repunte importante en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Mientras Emelec mantiene su buen momento, el ‘Rodillo Rojo’ buscará estabilizarse y salir del peligro en las últimas jornadas.

Tabla de posiciones en el fútbol de Ecuador