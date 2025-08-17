Liga de Quito se juega un partido crucial al recibir a Manta FC en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en la jornada 25 del campeonato ecuatoriano 2025

El encuentro tiene gran importancia para ambos equipos, aunque por razones distintas.

Liga de Quito vs. Manta

El partido entre Liga de Quito vs. Manta se disputa este domingo 17 de agosto.

El conjunto albo, que actualmente ocupa el tercer lugar en la tabla con 43 puntos, necesita ganar para no dejar escapar al líder Independiente del Valle .

IDV sumó al vencer 2-1 a Orense. Con ese triunfo, IDV llegó a 53 unidades, mientras que Barcelona SC, con 44 puntos, se ubica segundo.

Una victoria ante Manta permitiría a Liga mantenerse en la pelea por el título, aunque el calendario también le exige rotación, ya que el jueves 21 de agosto enfrentará a Botafogo por los octavos de final de la Copa Libertadores, tras haber caído 1-0 en la ida en Brasil.

Por su parte, Manta FC pelea en la zona baja de la tabla y necesita sumar con urgencia. Con 24 puntos, está penúltimo en la clasificación.

Los cuatro últimos ubicados en la tabala de posiciones disputarán el cuadrangular del descenso, en el que los dos peores equipos perderán la categoría.

Actualmente, Mushuc Runa (20 puntos), Vinotinto, Macará y Manta (los tres con 24 unidades) comparten los últimos lugares, pero tienen cerca a equipos como Técnico Universitario, Delfín y El Nacional.

Partidos en Ecuador- Fecha 25

Viernes 15 de agosto

Delfín vs. El Nacional – 0-3

Sábado 16 de agosto

Mushuc Runa vs. Aucas – 1-0

– 1-0 Universidad Católica vs. Libertad – 1-1

– 1-1 Independiente del Valle vs. Orense – 2-1

Domingo 17 de agosto

13:00 – Liga de Quito vs. Manta

– 15:30 – Técnico Universitario vs. Emelec

– 18:00 – Barcelona SC vs. Macará