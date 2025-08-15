La Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, aseguró su presencia en el Mundial 2026 y alcanzó así su quinta clasificación en la historia. Tras Brasil, Argentina y Uruguay, la ‘Tri’ es el equipo sudamericano con más participaciones mundialistas en lo que va del siglo XXI.

Aunque el DT argentino es considerado gran responsable de esta campaña —en la que compartió proceso con Félix Sánchez Bas, quien dirigió las primeras fechas de Eliminatorias—, Beccacece aseguró que el factor decisivo para las clasificaciones de Ecuador siempre ha sido la altura.

Ecuador y su boleto al Mundial 2026

La ‘Tri’ consiguió su pase al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con dos jornadas de anticipación. Actualmente marcha en la segunda posición de la tabla con 25 puntos, producto de siete victorias, cuatro empates y solo dos derrotas.

De esos 16 partidos, 10 fueron dirigidos por Beccacece y 6 por Sánchez Bas.

Bajo este proceso, Ecuador se consolidó como la mejor defensa del continente, con apenas cinco goles recibidos. Sin embargo, en ataque sigue en deuda, pues es la tercera peor ofensiva con apenas 13 goles, solo por encima de Perú y Chile.

En las dos últimas jornadas, la selección ecuatoriana visitará a Paraguay en Asunción —quinto con 24 puntos— y cerrará en Guayaquil frente a Argentina, líder de la Eliminatoria.

“Ecuador se clasifica por la altura”

Ecuador ha disputado cinco Mundiales en el siglo XXI (2002, 2006, 2014, 2022 y 2026), quedándose fuera únicamente en 2010 y 2018. En todos esos procesos, su gran fortaleza fue jugar como local en Quito, donde la altura siempre marcó diferencia, según Sebastián Beccacece.

“Ecuador históricamente ha ido al Mundial por ganar en la altura. No se puede debatir eso, es algo concreto”, aseguró el técnico argentino en entrevista para Studio Fútbol.

De esta manera, Beccacece subraya que la ventaja geográfica es el mayor factor que ha permitido a Ecuador convertirse en una selección mundialista habitual.

