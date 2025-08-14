La Selección de Ecuador termina las eliminatorias Sudamericanas en septiembre de 2025. Sin embargo, el equipo que dirige Sebastián Beccacece no tendrá descanso, ya que apenas finalice continuará con amistosos de preparación antes del Mundial.

De la mano de Félix Sánchez Bas, que dirigió el arranque de las Eliminatorias, y con Beccacece a cargo en más de la mitad de los partidos, la selección ecuatoriana clasificó a la Copa del Mundo 2026, la quinta de su historia.

Más noticias:

Este jueves 14 de agosto, Sebastián Beccacece atendió a la prensa en la Casa de la Selección de Quito, como previa a lo que se viene para Ecuador en eliminatorias, y de paso confirmó los amistosos que restan del año.

Los amistosos de Ecuador en 2025

Los primeros partidos confirmados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) son contra Estados Unidos y México, dos de las selecciones organizadoras del Mundial.

El primer cotejo será contra el combinado estadounidense el próximo 10 de octubre , en Austin, Texas.

, en Austin, Texas. Cuatro días después, el 14 de octubre, la ‘Tri’ se medirá ante México en Guadalajara.

En noviembre, el estratega argentino recordó que la ‘Tri’ jugará entre el 14 o 15 de noviembre, aún por definir, contra Canadá en Toronto, la última anfitriona de la Copa del Mundo 2026.

Finalmente, el 18 de noviembre, el combinado nacional volverá a Estados Unidos para enfrentar a Nueva Zelandaen New Jersey.

Pese a estos enfrentamientos, Beccacece indicó que no serán los únicos partidos de Ecuador antes del Mundial y que, para marzo de 2026, esperan confirmar más encuentros contra selecciones de élite.

“En marzo aún toca confirmar rivales de mucha exigencia, como selecciones europeas, que nos permitan medirnos”, declaró Beccacece.

Ecuador en las eliminatorias

Ecuador empezó las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una sanción de -3 puntos, pero logró sobreponerse gracias a su solidez defensiva y fortaleza como local.

Entre los partidos dirigidos por Félix Sánchez Bas y luego por Beccacece, la ‘Tri’ mostró gran regularidad.

Jugó 16 partidos, sumó 25 puntos y logró 7 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas. Además, marcó 13 goles y recibió apenas 5, siendo la selección menos goleada del continente

Con estos resultados, Ecuador aseguró su cupo al Mundial con dos fechas de anticipación.

En las últimas dos fechas de eliminatorias, Ecuador enfrentará a Paraguay en Asunción, el 4 de septiembre y a Argentina en Guayaquil, el 9 de septiembre.

Entrevista Luis Alfonso Chango