Sebastián Beccacece, director técnico de la Selección de Ecuador, atendió este jueves 14 de agosto a la prensa en la Casa de la Selección, en la previa del cierre de las eliminatorias Sudamericanas, que será en septiembre ante Paraguay y Argentina.

Entre las múltiples preguntas y cuestionamientos, se hizo énfasis en la delantera de Ecuador, que atraviesa un problema serio: es una de las selecciones con menos goles a favor en el actual proceso clasificatorio.

Pese a esto, Beccacece recalcó que está conforme con el rendimiento de sus delanteros y el aporte ofensivo desde que tomó las riendas del proyecto, a finales de 2024, tras la Copa América.

Beccacece confía plenamente en su proyecto y en sus atacantes

“Estamos muy conformes con lo que hemos realizado, sacar el 57% de los puntos“, inició el DT argentino.

Durante su gestión, destacó, Enner Valencia —máximo goleador histórico de la Tri— atraviesa un momento dulce con cinco goles. Además, resaltó el regreso de Gonzalo Plata y la reciente aparición de Nilson Angulo.

El estratega recordó las múltiples variantes ofensivas y nombres que ha probado: Kevin Rodríguez, Leonardo Campana, Janner Corozo, entre otros.

“La verdad, hemos buscado muchas variantes en ataque y este proceso nos ha dado buenos resultados. Obviamente, podemos mejorar: afuera solo hemos hecho un gol y en casa ocho”, apuntó.

Beccacece dejó claro que la falta de goles no es una preocupación a menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo 2026, para la cual Ecuador ya está clasificado.

“A partir de ahora mejoraremos el rendimiento, pero no lo veo como preocupación. Estoy muy contento con lo que han mostrado estos futbolistas“, cerró.

La peor ofensiva de Ecuador en su historia en Eliminatorias

A falta de dos fechas para que finalice el camino clasificatorio, Ecuador solo ha marcado 13 goles en 16 partidos, su peor registro ofensivo desde que se juega el formato todos contra todos (desde Francia 1998). Bajo el mandato de Beccacece se han marcado 8 veces.

Además, la Tri tiene la tercera peor delantera de las actuales eliminatorias, empatada con Paraguay (13 goles), y solo por encima de Chile (9 goles) y Perú (6 goles), ambas ya eliminadas.

Historial goleador de Ecuador en eliminatorias

Estos son los goles marcados por Ecuador en cada eliminatoria desde 1998:

Francia 1998 : 22 goles

: 22 goles Corea-Japón 2002 : 23 goles

: 23 goles Alemania 2006 : 23 goles

: 23 goles Sudáfrica 2010 : 22 goles

: 22 goles Brasil 2014 : 20 goles

: 20 goles Rusia 2018 : 26 goles

: 26 goles Catar 2022 : 27 goles (récord histórico)

: 27 goles (récord histórico) Mundial 2026: 13 goles (hasta la fecha 16)

Enner Valencia, el único que responde

Del total de goles anotados, cinco fueron obra de Enner Valencia, lo que representa el 38,5 % del total. Es el único delantero de oficio que ha tenido regularidad en el marcador.

Después de él, los máximos anotadores son:

Gonzalo Plata : 2 goles (extremo)

: 2 goles (extremo) Félix Torres : 2 goles (defensa central)

: 2 goles (defensa central) Kendry Páez : 1 gol (volante)

: 1 gol (volante) Kevin Rodríguez : 1 gol (extremo)

: 1 gol (extremo) Ángel Mena : 1 gol (quien ya se retiró de la selección)

: 1 gol (quien ya se retiró de la selección) Alan Minda: 1 gol (extremo)

Enner Valencia celebra uno de los goles marcados con la Selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026.

La era Beccacece no mejora el panorama

Desde que Sebastián Beccacece asumió el mando de la Selección de Ecuador en la séptima fecha de las eliminatorias, el rendimiento ofensivo del equipo no ha mostrado mejoría.

Bajo su dirección, la ‘Tri’ ha disputado 10 partidos oficiales (todos en eliminatorias), en los cuales solo ha marcado 8 goles. De esos tantos, cuatro fueron ante Bolivia, mientras que los cuatro restantes se repartieron en apenas tres partidos.

Lo más preocupante es que el equipo acumula seis encuentros sin anotar en ese lapso, con cinco empates sin goles y una derrota por 1-0.

Rueda de prensa Sebastián Beccacece