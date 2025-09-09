La Selección de Ecuador venció 1-0 a Argentina en su cierre en las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre, en el Estadio Monumental de Guayaquil. El encuentro arrancó a las 18:00.

Fue la tercera vez consecutiva que Ecuador cierra una eliminatoria de local frente a la Albiceleste. En los dos antecedentes más recientes, la balanza favoreció a los argentinos: un 3-0 con triplete de Lionel Messi rumbo a Rusia 2018 y un 1-1 en Quito en la clasificación para Catar 2022.

Más noticias:

Bajas y novedades en ambos equipos

El equipo de Lionel Scaloni llega con varias rotaciones. No contará con Cristian ‘Cuti’ Romero, suspendido por acumulación de tarjetas, ni con Lionel Messi, quien recibió descanso tras disputar su último partido ante Venezuela.

En Ecuador, la única variantes es la ausencia de Pervis Estupiñán, quien no fue convocado por lesión.

Argentina terminó las eliminatorias como líder con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Ecuador, en cambio, está en la segunda posición con 29 unidades, con 8 triunfos, 8 empates y solo 2 derrotas, lo que lo convierte en la selección que menos ha perdido en este proceso.

El historial entre Ecuador y Argentina

Aunque el historial favorece a Argentina, los números muestran que Ecuador ha sabido complicar a la Albiceleste más que otras selecciones de la región. De los 17 partidos disputados por eliminatorias, Ecuador ganó 4 veces (tres de local y una de visitante), empató 3 y perdió 10.

La Tri convirtió 16 goles, pero recibió 30 en contra. La última victoria en casa se remonta a hace más de 16 años, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Ese día, en el estadio Olímpico Atahualpa, Ecuador venció 2-0 con anotaciones de Walter Ayoví y Pablo Palacios.

Alineaciones Ecuador vs. Argentina

Ecuador

Arquero: Hernán Galíndez.

Defensas: Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié.

Mediocampistas: Alan Franco, Moisés Caicedo y Alan Franco.

Delanteros: Gonzalo Plata, Enner Valencia y Nilson Angulo.

Argentina

Arquero: Emiliano Martínez.

Defensas: Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Mediocampistas: Guiliano Simeone, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes.

Delanteros: Lautaro Martínez y Nico Gónzalez.

Mira el D-Bate