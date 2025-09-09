La Selección de Ecuador venció 1-0 a Argentina en su cierre en las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre, en el Estadio Monumental de Guayaquil. El encuentro arrancó a las 18:00.
Fue la tercera vez consecutiva que Ecuador cierra una eliminatoria de local frente a la Albiceleste. En los dos antecedentes más recientes, la balanza favoreció a los argentinos: un 3-0 con triplete de Lionel Messi rumbo a Rusia 2018 y un 1-1 en Quito en la clasificación para Catar 2022.
Bajas y novedades en ambos equipos
El equipo de Lionel Scaloni llega con varias rotaciones. No contará con Cristian ‘Cuti’ Romero, suspendido por acumulación de tarjetas, ni con Lionel Messi, quien recibió descanso tras disputar su último partido ante Venezuela.
En Ecuador, la única variantes es la ausencia de Pervis Estupiñán, quien no fue convocado por lesión.
Argentina terminó las eliminatorias como líder con 38 puntos, producto de 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Ecuador, en cambio, está en la segunda posición con 29 unidades, con 8 triunfos, 8 empates y solo 2 derrotas, lo que lo convierte en la selección que menos ha perdido en este proceso.
El historial entre Ecuador y Argentina
Aunque el historial favorece a Argentina, los números muestran que Ecuador ha sabido complicar a la Albiceleste más que otras selecciones de la región. De los 17 partidos disputados por eliminatorias, Ecuador ganó 4 veces (tres de local y una de visitante), empató 3 y perdió 10.
La Tri convirtió 16 goles, pero recibió 30 en contra. La última victoria en casa se remonta a hace más de 16 años, en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Ese día, en el estadio Olímpico Atahualpa, Ecuador venció 2-0 con anotaciones de Walter Ayoví y Pablo Palacios.
Alineaciones Ecuador vs. Argentina
Ecuador
Arquero: Hernán Galíndez.
Defensas: Ángelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho y Piero Hincapié.
Mediocampistas: Alan Franco, Moisés Caicedo y Alan Franco.
Delanteros: Gonzalo Plata, Enner Valencia y Nilson Angulo.
Argentina
Arquero: Emiliano Martínez.
Defensas: Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.
Mediocampistas: Guiliano Simeone, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes.
Delanteros: Lautaro Martínez y Nico Gónzalez.
-
Minuto 1
Arranca el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026: Ecuador recibe a Argentina en Guayaquil.
-
Minuto 3
¡PLATAAAAA! Primer acercamiento de Ecuador, Gonzalo casi conecta en las redes con un cabezazo.
-
Minuto 6
¡ANGULOOOO! Nilson tuvo en sus pies la primera, pero Emiliano Martínez respondió con una gran atajada.
-
Minuto 11
Gran partido de Enner Valencia, atacando los espacios y creando sus propias jugadas para ocasionar peligro en el área rival.
-
Minuto 14
Otra vez, Angulo. El ex Liga de Quito esta siendo una amenaza constante por el sector izquierdo.
-
Minuto 20
Ecuador controla el partido. El conjunto de Sebastián Beccacece domina la posesión y de momento no recibe peligro en su área.
-
Minuto 25
Argentina no encuentra respuesta y se limita a las pelotas paradas para intentar llegar al área de Hernán Galíndez
-
Minuto 30
¡ROJAAAA! Argentina se queda con 10 jugadores tras la expulsión de Nicolás Otamendi, que interrumpió una acción de gol de Enner Valencia.
-
Minuto 36
Enner Valencia desaprovechó el tiro libre. Se mantiene el 0-0 en el Monumental de Guayaquil.
-
Minuto 40
Ecuador aún no demuestra su superioridad numérica. De momento, Argentina está replegada.
-
Minuto 45+9'
¡PENAAAAL! para Ecuador. Falta sobre Ángelo Preciado recibió un codazo en la cara dentro del área y Wilmar Roldán revisó la jugada en el VAR y pitó la pena máxima.
-
Minuto 45+11
¡GOOOOOOOL! de Enner Valencia. El máximo goleador de la ‘Tri’ se hace presente en el marcador.
-
Minuto 46
Arranca la segunda mitad en el estadio Monumental. Hubo un cambio en Ecuador, salió Ángelo Preciado e ingresó John Yeboah.
-
MINUTO 50
¡ROJAAA! para Moisés Caicedo. Doble amarilla para el ‘Niño Moi’.
-
Minuto 55
Tras la expulsión de Caicedo, Argentina se posicionó mejor en el campo y de a poco empieza a controlar el ritmo del partido.
-
Minuto 58
Ecuador hace más variantes. Sale Enner Valencia ovacionado y Nilson Angulo, en su lugar ingresaron Kendry Páez y Jordy Alcívar.
-
Minuto 65
Argentina es amo y dueño del esférico. La expulsión de Caicedo generó un envión anímico en el cuadro ‘Albiceleste’.
-
Minuto 68
Nuevo cambio en la Tri. Salió Gonzalo Plata e ingresó Kevin Rodríguez.
-
Minuto 70
¡SE SALVÓ ECUADOR! Lo Celso estuvo cerca de empatar para Argentina.
-
Minuto 72
¡RODRÍGUEEEEZ! La ‘Rola’ desperdició una oportunidad única de sentencias el partido.
-
Minuto 80
Ecuador no encuentra respuesta y apela a un contragolpe para generar peligro.
-
Minuto 81
Kevin Rodríguez por poco provoca la segunda expulsión de un jugador argentino.
-
Minuto 85
Minutos finales e intensos en el Monumental de Guayaquil. Argentina merodea con el tanto del empate.
-
Minuto 90+5'
Se acabó el partido en el Monumental, ganó Ecuador después de cuatro empates sin goles consecutivos