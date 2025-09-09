El Ecuador vs. Argentina en vivo marcará la última jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Para quienes no puedan seguir el partido por televisión, EL COMERCIO ofrece la transmisión en línea y vía WhatsApp con actualizaciones minuto a minuto este 9 de septiembre del 2025. Mira aquí el en vivo del partido.

Ecuador vs. Argentina en vivo en EL COMERCIO

La Selección de Ecuador se enfrentará a Argentina este martes 9 de septiembre a las 18:00 en el estadio Monumental de Guayaquil, con la mirada puesta en despedir a Enner Valencia y en mejorar su posición en el ranking FIFA.

Los aficionados pueden suscribirse al canal de noticias en WhatsApp para recibir información en tiempo real, material gráfico y video desde el estadio.

Última fecha de eliminatorias y partidos simultáneos

El cierre de la jornada tendrá cinco partidos, cuatro en simultáneo:

Ecuador vs. Argentina — 18:00

Bolivia vs. Brasil — 18:30

Venezuela vs. Colombia — 18:30

Perú vs. Paraguay — 18:30

Chile vs. Uruguay — 18:30

Argentina afrontará el encuentro sin Lionel Messi, mientras Ecuador buscará consolidar su posición en el ranking FIFA y despedir a Enner Valencia, máximo goleador histórico de la Tri con 46 tantos, quien alcanzará los 100 partidos con la Selección.

Dónde ver Ecuador vs. Argentina

El partido se transmitirá por El Canal del Fútbol (PPV) y Zapping Premium/Plus (PPV) a partir de las 18:00 (hora de Ecuador).

Los seguidores podrán acompañar cada acción en vivo desde las distintas plataformas de EL COMERCIO, con comentarios, fotos y videos en tiempo real.

Daniel Noboa en Guayaquil

Se ha confirmado que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estará en el estadio Monumental de Guayaquil para presenciar el partido, que comenzará a las 18:00

