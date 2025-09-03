La Selección de Ecuador se alista en Buenos Aires para enfrentar la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas que en el 2026 será organizada por primera vez en Canadá, Estados Unidos y México.

Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador, para esta jornada convocó a 30 jugadores, entre los que destacan Piero Hincapié, flamante incorporación del Arsenal, y Moisés Caicedo, tercer mejor jugador del Mundial de Clubes.

Ecuador vs. Argentina en Guayaquil

El jueves 4 de septiembre, la Selección de Ecuador viajará desde Buenos Aires a Asunción para medirse ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026.

Este partido empezará a las 18:30 con el arbitraje del brasileño Raphael Claus. El mismo colegiado fue designado por la Conmebol para este mismo choque que terminó empatado 0-0 en el Rodrigo Paz en octubre de 2024.

Ecuador está clasificado a la Copa del Mundo, por lo que este juego será el primero que tenga como ‘preparación’ para lo que será su quinta participación en esta clase de competencias.

Paraguay requiere de un solo punto para asegurar su boleto. Una derrota extenderá esa espera a la última fecha cuando vaya a Lima para medirse contra la alicaída y prácticamente eliminada Perú en el Nacional.

Después de este compromiso, la Tri se dirigirá a Guayaquil, donde hará base y entrenará antes de recibir a los actuales campeones del mundo. La expectativa también gira en saber si Lionel Messi viajará en la delegación ‘albiceleste‘, aunque todo apunta que si lo hará.

La última vez que jugaron en Ecuador fue el 29 de marzo de 2022 en el camino a Catar. El panorama era el mismo. Ambos combinados estaban clasificados y el trámite del duelo fue parte del preámbulo del festejo de los locales con sus hinchas.

El 1-1 en el marcador fue anecdótico y poco importó al momento del balance general de ese exitoso proceso al mando del argentino Gustavo Alfaro, que también estuvo en el mundial, antes de cortar su proceso en medio de acusaciones de falta de pago de parte de la FEF.

Ecuador y Argentina jugarán el próximo martes 9 de septiembre de 2025. El partido arrancará a las 18:00 en el Estadio Monumental de Guayaquil.

