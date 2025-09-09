La Selección de Ecuador cierra su camino en las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este martes 9 de septiembre, cuando reciba en Guayaquil a la campeona del mundo, Argentina. La ‘Tri’, ya clasificada, enfrenta el reto con una estadística que preocupa: la falta de gol.

El equipo de Sebastián Beccacece solo cuenta en su nómina con dos jugadores que le han marcado a la Albiceleste: Enner Valencia y Kevin Rodríguez. Ninguno de esos tantos fue en la actual eliminatoria, pero ambos forman parte de recuerdos importantes para la selección.

Una ofensiva apagada

Argentina llega con la mejor ofensiva de las eliminatorias, con 31 goles en 17 partidos (un promedio de 1,8 goles por encuentro), y la segunda mejor defensa, con apenas nueve tantos en contra. Con 38 puntos, lidera la clasificación con autoridad.

Ecuador, en contraste, exhibe una de las defensas más sólidas del continente (solo cinco goles recibidos), pero sufre en ataque: suma apenas 13 goles, lo que lo convierte en la tercera peor ofensiva de la Conmebol.

El gol de Enner Valencia

Enner Valencia, que este martes disputará su partido 100 con la Selección y se despedirá de las eliminatorias, anotó contra Argentina el 29 de marzo de 2022, en la última jornada del camino rumbo al Mundial de Catar.

Ese día, con el marcador 0-1 en contra, ‘Superman’ ejecutó un penal en tiempo de descuento. Aunque Emiliano ‘Dibu’ Martínez atajó el disparo, Valencia aprovechó el rebote para sellar el empate 1-1 en Quito.

El gol de Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez, delantero del Union Saint-Gilloise de Bélgica y uno de los convocados más cuestionados en la era Beccacece, también tiene su recuerdo ante la Albiceleste.

En los cuartos de final de la Copa América 2024, Ecuador caía 1-0 frente a Argentina hasta que, en el minuto 90+1, Rodríguez apareció para marcar el empate. Ese tanto llevó la serie a los penales, en uno de los episodios más emocionantes de la ‘Tri’ en los últimos años.

Ficha del partido

Ecuador vs. Argentina

Fecha: Martes 9 de septiembre

Martes 9 de septiembre Hora: 18:00

18:00 Estadio: Monumental, Guayaquil

