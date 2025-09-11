La Selección de Ecuador sigue disfrutando del espectacular cierre de las eliminatorias al Mundial 2026 luego del triunfo 1-0 ante Argentina en el Monumental con un gol de penal del histórico Enner Valencia.

La victoria de la Selección de Ecuador se produjo el martes 9 de septiembre de 2025. Le sirvió para recuperar el segundo lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias y arrebatarles un récord en manos de Brasil y Argentina.

La Selección de Ecuador presume de su imbatibilidad

La Selección de Ecuador alcanzó un récord que quedó grabado en la historia del fútbol sudamericano, ratificando tener en su plantilla a los mejores defensores del continente y de los más brillantes del mundo.

El español Mr. Chip confirmó que, en una racha de 15 partidos consecutivos en las eliminatorias, la Tri concedió únicamente dos goles, uno de Rodrygo y otro de Jhonder Cádiz, convirtiéndose en la primera selección en toda la historia de las eliminatorias de Conmebol en lograrlo.

Este registro supera la mejor marca que hasta el martes compartían Brasil y Argentina, quienes habían recibido tres en 15 juegos.

El tanto de Rodrygo se produjo en el debut con derrota de 1-0 ante Brasil de Sebastián Beccacece como entrenador de los ecuatorianos en septiembre de 2024.

El gol de Cádiz fue en el triunfo 2-1 ante Venezuela en Quito, antes de dar paso a la seguidilla de cuatro compromisos empatados 0-0 ante Chile, Perú y Paraguay de visita y Brasil de local.

La Tri tiene más marcas

El triunfo 1-0 sobre Argentina 1-0 marcó su segunda victoria histórica sobre el vigente campeón del mundo. La primera había sido frente a Brasil en las eliminatorias para Alemania 2006 por idéntico marcador con gol de Edison Méndez.

Este triunfo ante Argentina también puso fin a una década de espera, ya que la Selección de Ecuador no le ganaba a la ‘Albiceleste’ desde octubre de 2015 (0-2 en las eliminatorias para Rusia 2018 en Buenos Aires).

Este caída también le arrebató a los actuales campeones del mundo el primer lugar del ranking FIFA. Esa posición pasará a manos de España a partir del miércoles 17 de septiembre.

Los argentinos lideraron esta tabla desde abril de 2023, cuatro meses después de haberse consagrado como los ganadores del título en la final de Catar 2022 y 15 antes de que repitan la coronación de la Copa América en Estados Unidos.

Mirando hacia adelante, la Selección de Ecuador tendrá dos amistosos clave en octubre. El 10 se enfrentará a Estados Unidos en el Q2 Stadium de Austin, mientras que el 14 jugará contra México en Guadalajara.

