La Selección de Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunciaron una nueva alianza con Banco Pichincha. Este jueves 11 de septiembre del 2025 la entidad deportiva y bancaria sellaron su vínculo.

La Casa de la Selección fue la encargada de albergar el evento en el cual se hizo pública la relación entre ambas entidades.

Tras el reciente fin de eliminatorias y clasificación al Mundial de 2026, el acto abrió con un conversatorio con mundialistas de la Tri, al cual le sucedieron las intervenciones de Alejandro Rivadeneira, vicepresidente financiero de Banco Pichincha, y Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Entre los históricos de la Selección de Ecuador que se dieron cita estuvieron cuatro exfutbolistas históricos y mundialistas de la Tri. Estos fueron Neicer Rasco, mundialista de 2002 y 2006; Jhovanny Ibarra, mundialista de 2002; Luis Fernando Saritama, mundialista del 2006 y 2010; y Cléber Chalá, mundialista del 2002.

Las anécdotas con la Selección de Ecuador antes del nuevo camino con Banco Pinchicha

Antes del anuncio formal entre el Banco Pichincha y la Selección de Ecuador, los futbolistas brindaron palabras a los asistentes en un conversatorio en torno al momento de la Tri y la última clasificación al Mundial 2026. En el orden en el que fueron presentados, estos realizaron sus intervenciones.

Neicer Reasco y Jhovanny Ibarra fueron los primeros exjugadores de la Selección de Ecuador en pronunciarse.

Tanto Reasco como Ibarra destacaron la labor de los jugadores y el cuerpo técnico para clasificarse. A su vez manifestaron su ilusión de cara al siguiente certamen, pues en el caso de Ibarra “el sueño primordial” era llegar a la primera Copa del Mundo. Luis Fernando Saritama agradeció a Banco Pichincha y a la Tri por la invitación y se refirió a la toma de decisiones del equipo.

De izquierda a derecha. Jhovanny Ibarra, Néicer Reasco, Luis Fernando Saritama y Cléver Chalá, exmundialistas con la Selección de Ecuador. Foto: Paulo Álvarez / EL COMERCIO

“A veces dejas el lado económico y familiar con el objetivo de representar a tu país a la mejor manera y estar en un Mundial. Fue fabuloso convertir ese sueño en realidad. Juntos podemos cumplir ese objetivo“, señaló Saritama, quien ponderó el que la selección de Ecuador solo perdió dos compromisos en las vigentes eliminatorias y en su último partido le ganó a Argentina, vigente campeona del mundo.

Cléber Chalá resaltó la dificultad para llegar a una selección y su orgullo por haber estado en el primer Mundial. A su vez , recordó la clasificación hacia el 2002 -con menor número de elencos clasificados- y el nerviosismo que hubo en ella.

El acuerdo entre la Selección de Ecuador y Banco Pichincha

Alejandro Rivadeneira, vicepresidente financiero de Banco Pichincha, intervino después de los futbolistas. Allí, este agradeció a las glorias de la Tri y se refirió al nuevo convenio.

“Desde el día de hoy vamos a caminar junto a la FEF para llevar alegría a millones de hinchas (…) Este patrocinio se suma al respaldo que, desde hace más de una década, hemos brindado al deporte ecuatoriano. Ser parte de la Selección nos llena de orgullo y nos motiva a seguir construyendo confianza, seguros de que, juntos, alcanzaremos grandes metas“, sostuvo Rivadeneira.

El directivo también puntualizó que uno de los compromisos del Banco es con el deporte. De tal manera, este cree y confía en los jugadores y sus capacidades y en su virtud como agente de inspiración.

Con el nuevo convenio, la entidad bancaria acompañará al conjunto tricolor durante el Mundial 2026. A su vez, también estará en el proceso rumbo al de 2030 y con la selección femenina y juveniles de la escuadra nacional.

Francisco Egas y el convenio con la Selección de Ecuador

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, también brindó palabras con respecto al nuevo acuerdo. Este señaló que uno de sus intereses es que la Tri tenga la confianza de las marcas más grandes del país.

“Banco Pichincha es parte de la vida y sueños de los ecuatorianos (…) en eso compartimos sus valores: confianza, honestidad, ética. Hoy se celebra la unión de dos instituciones que tratan de hacer y dejar huella en este país. El fútbol trasciende lo deportivo, es una herramienta social de enorme potencia“, señaló. Además, complemento que con la nueva alianza, Banco Pichincha se suma a todos los sueños de la Tri.

El directivo también valoró el haber anunciado la alianza después del fin de las eliminatorias. Este señaló que fue un riesgo, convertido en acierto, el fijar la fecha para tal punto. Así, el vínculo con la institución financiera se pudo unir a la celebración de estar en el Mundial.

