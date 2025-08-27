La Selección de Ecuador tendrá sus próximos partidos de eliminatorias ante Argentina y Paraguay y aún no ha anunciado qué jugadores estarán presentes en la convocatoria. El equipo nacional tiene planeado exponer la lista de seleccionados entre el sábado 30 y domingo 31 de agosto del 2025.

Aunque ya se encuentra clasificada al Mundial de 2026, la Tri aún debe jugar los dos últimos partidos de la eliminatoria para definir su posición en la tabla y, a partir de tales resultados, ver o no una mejoría en el ranking FIFA. A partir de este último criterio se establecerá su ubicación en los bombos para el sorteo mundialista, aunque también tendrá amistosos que incidirán en la ubicación.

Los choques clasificatorios finales para el cuadro ecuatoriano se llevarán a cabo el jueves 4 y el martes 9 de septiembre del 2025. El primero será ante la ‘Albirroja’ como visitante en Asunción y el segundo ante la ‘Albiceleste’ en el Estadio Monumental de Guayaquil.

De cara a los nuevos partidos, el DT Sebastián Beccacece y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aún no han emitido un pronunciamiento oficial con respecto a cuándo saldrá la nómina de convocados. EL COMERCIO pudo conocer por fuentes cercanas a la institución que esta se hará pública durante una de las fechas mencionadas, el 30 o el 31 de agosto.

Las novedades de la Selección de Ecuador en la jornada previa y su lista de convocados

En la anterior doble fecha de eliminatorias, ante Brasil y Perú, Sebastián Beccacecece citó a 28 futbolistas para los trabajos. Pese a ello, no todos estuvieron presentes dentro de las convocatorias para los partidos, pues el máximo de jugadores en cancha y en la banca es de tres.

En aquellos choques que antecedieron a la futura jornada clasificatoria, la Tri consiguió dos empates. El primer cotejo fue ante la ‘Canairinha‘ en el Monumental de Guayaquil y el segundo ante Perú en el Nacional de Lima. La escuadra no convirtió ni recibió goles.

Entre las novedades del combinado local, en cuanto a sus jugadores, estuvo el debut del arquero Gonzalo Valle tras una lesión de Hernán Galíndez. El arquero David Cabezas también quedó desafectado por una dolencia, al igual que el delantero Leonardo Campana.

¿Cómo llega la Tri para la última doble fecha de eliminatorias?

De cara a sus nuevos compromisos, el conjunto que dirige Beccacece arriba en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 25 unidades -tres menos debido a una sanción- y ya clasificada para el Mundial 2026. El líder, Argentina, le saca 10 puntos de ventaja. A Brasil, inmediato perseguidor, solo lo supera por gol diferencia; a Uruguay y Paraguay, cuarto y quinto, por un punto; y a Colombia, sexto y último en zona de clasificación, por tres.

Ante Paraguay, los tricolores enfrentará a su exentrenador Gustavo Alfaro, quien los llevó al Mundial de Catar 2022. A su vez, ante Argentina se medirán a Lionel Messi en un cotejo que puede ser el último que juegue, en su carrera, por eliminatorias.