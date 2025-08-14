Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador, compareció este jueves 14 de agosto de 2025 ante los medios de comunicación en la Casa de la Selección en Quito, semanas previas al cierre de las eliminatorias al Mundial 2026.

La Selección de Ecuador jugará el jueves 4 de septiembre ante Paraguay en el Defensores del Chaco y el martes 9 del mismo mes ante Argentina en el Monumental de Guayaquil. Con estos dos partidos, Sebastián Beccacece y sus jugadores celebrarán la quinta clasificación a una Copa del Mundo.

La Selección de Ecuador cierra exitosas eliminatorias

La Selección de Ecuador aseguró su clasificación para el Mundial 2026 en la fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Fue luego del empate 0-0 ante Perú en el Nacional de Lima el pasado martes 10 de junio.

Ante Paraguay y luego contra Argentina serán los dos primeros partidos que sirvan como preparación previa a lo que será el torneo que en el 2026 se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México.

Beccacece adelantó este jueves que el cronograma de preparación para estos dos juegos finales no tendrá como base la Casa de la Selección, tal como ya sucedió en la doble jornada de junio donde la preparación se realizó íntegramente en Guayaquil y Lima.

En esa fecha la Tri recibió a Brasil en el Monumental. El 0-0 dejó satisfecho al DT argentino, justo en el día que el italiano Carlo Ancelotti debutó como entrenador de los brasileños, luego de dejar el banquillo del Real Madrid.

La fecha de la convocatoria no se reveló, pero sí indicó que trabajará con unos 28 juveniles antes de dar a conocer la lista definitiva, reiterando que la figura de invitados y sparrings no va más en el equipo nacional, luego de la polémica desatada por el prematuro debut de Darwin Guagua ante Chile en la fecha 14.

Aseguró que los entrenamientos para medirse a Paraguay serán fuera del país, en el propio Paraguay o en Argentina, una decisión que en las próximas horas será confirmada.

“Tenemos una avanzada significativa. Vimos varios lugares y la decisión para elegir uno es por la comodidad del espacio y la intimidad que buscamos. Queremos evitar el largo traslado que implica ir de Ecuador a Paraguay”, dijo.

Finalizado el juego, harán maletas y viajarán directamente a Guayaquil para enfrentar a la ‘Albiceleste‘.

