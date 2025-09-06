La Selección de Ecuador comenzó este sábado 6 de septiembre su preparación en Guayaquil, con miras al último partido de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El rival será nada menos que Argentina, la vigente campeona del mundo, en un duelo que se disputará el martes 9 de septiembre en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, casa de Barcelona SC.

El combinado de Sebastián Beccacece llega con un sabor agridulce. Por un lado, la Tri ya aseguró su clasificación al Mundial con dos fechas de antelación y acumula un invicto de diez partidos. Sin embargo, también rompió un registro poco positivo.

Se convirtió en la primera selección en la historia de las eliminatorias sudamericanas en encadenar cuatro empates consecutivos sin goles. El más reciente fue ante Paraguay, el pasado jueves 4 de septiembre en Asunción.

Ecuador ya piensa en Argentina

La jornada de entrenamientos arrancó a las 09:30 en el estadio Monumental de Guayaquil, donde el plantel realizó su primera práctica bajo la dirección de Beccacece y su cuerpo técnico.

Como parte de la dinámica, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) invitó a un grupo de aficionados, quienes compartieron momentos con los jugadores, tomándose fotos y recibiendo autógrafos antes de la práctica.

Argentina, por su parte, afrontará el partido con rotaciones.

Lionel Messi, máximo referente de la ‘Albiceleste’, no viajará a Ecuador, ya que el encuentro ante la Tri marcó oficialmente el final de su recorrido en eliminatorias. Será el primer cierre de un proceso clasificatorio mundialista sin el astro argentino desde 2006.

Un proceso con luces y sombras

Ecuador ocupa actualmente la cuarta posición de la tabla, con 26 puntos en 17 partidos. Entre los aspectos positivos, destaca su defensa, la más sólida de todo el continente, con apenas cinco goles recibidos en lo que va del torneo.

En contraste, el gran lunar ha sido el ataque. La Tri posee la tercera peor delantera del proceso, con solo 13 goles anotados. Además, arrastra una racha negativa de seis meses sin marcar, lo que refleja la deuda pendiente del equipo en ofensiva.

El duelo contra Argentina será una nueva oportunidad para romper esa sequía y cerrar con una victoria un camino clasificatorio que, aunque exitoso en cuanto al objetivo principal, deja tareas claras por mejorar de cara al Mundial 2026.

