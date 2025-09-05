La Selección de Ecuador selló un empate sin goles frente a Paraguay en Asunción, en la penúltima fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Tras el resultado, el DT Sebastián Beccacece se mostró molesto por los cuestionamientos en torno a su equipo.

Con la clasificación ya asegurada, el cuadro ecuatoriano firmó un empate sin goles en el Defensores del Chacho. El resultado, además, aseguró la clasificación de la Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, y mantuvo a la Tri en la zona de privilegio de la tabla.

Después del compromiso, el técnico Sebastián Beccacece reconoció que el duelo fue complejo, sobre todo por la presión y la propuesta directa de los locales. “La verdad es que el partido no estaba fácil para jugarlo. Ellos presionan muy bien, buscan todo el tiempo el juego del lado tuyo, el juego directo”, señaló el estratega argentino en conferencia de prensa.

Dentro del cotejo, el equipo que lideró la propuesta ofensiva fue el paraguayo con un remate al travesaño y dos tiros a gol que salvó el golero Hernán Galíndez. Desde el lado ecuatoriano, la jugada más clara fue un mano a mano en el área de Kendry Páez, quien al momento de definir envió el remate desviado.

Beccacece, la confianza en su idea y su malestar con las críticas sobre la Selección de Ecuador

El entrenador argentino también destacó el camino recorrido por Ecuador en este proceso y resaltó incorporación de nuevos talentos y la solidez mostrada en la competición. “Si logramos conseguir la victoria ante Argentina, estaríamos hablando de la mejor estadística de puntos. Hay cosas positivas. Debutaron once futbolistas en once partidos”, añadió. Para argumentar aquello señaló que la Tri inicio la eliminatoria con tres puntos menos y debería tener 29.

El técnico agregó que, para el choque, tampoco pudo contar con todos sus jugadores, pues Moisés Caicedo fue descartado por molestias y Gonzalo Plata debió ir al banco. De tal forma, destacó el haber logrado el empate sin tener a todo su equipo disponible.

Tras ser cuestionado por las decisiones que tomó durante el partido y la falta de gol del equipo, este señaló que él no ve tales inquietudes. Este, a su vez, sostuvo que se debería ponderar los aspectos positivos por sobre las adversidades.

“Me parece que hay motivos para estar orgulloso de este de grupo de futbolistas y siento que lo que me están preguntando son todas preocupaciones. Yo, la verdad no las siento. Siento alegrías por un equipo que compite, que es el que menos perdió, el que menos goles recibió, que afuera saca puntos que antes no sacaba“, señaló.

Beccacece invita a la Selección de Ecuador a festejar

Beccacece también resaltó que esta fue la primera vez que Ecuador consiguió el sacar puntos en eliminatorias como visitante ante Paraguay. Además, sostuvo que sus jugadores están haciendo historia y creciendo.

“El porcentaje de puntos fuera de casa en los últimos 90 puntos, antes de que yo llegue, era del 25 por ciento. Muy, pero muy poquito. Hoy estamos arriba del 45%. Construimos eso en seis partidos fuera de casa. Por eso digo que hay motivos para potenciar lo que se está haciendo“, remarcó.

El estratega también señaló que los paraguayos habían ganado en casa en sus cinco últimos partidos y no lo hizo ante la Tri. De igual forma, sostuvo que se deben buscar más los goles fuera de casa y no se encerró, sino que buscó ganar.

La Selección de Ecuador, con cuatro empates seguidos y sin goles

La Selección de Ecuador consiguió su cuarto empate al hilo dentro de la era de Sebastián Beccacece. En los tres partidos previos de la Tri, antes de enfrentar a Paraguay, este empató ante Perú, Brasil y Chile.

Dentro de los empates que antecedieron el resultado ante el cuadro guaraní, la escuadra ecuatoriana tampoco consiguió marcar goles. La última vez que lo hizo fue el 21 de marzo del 2025 contra Venezuela, donde venció por 2-1.

La Tri en la tabla y su partido ante Argentina

La Selección de Ecuador descendió hacia el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 26 puntos y se ubicó detrás de Argentina, Brasil y Uruguay. Su siguiente partido frente a la ‘Albiceleste’ será el martes 9 de agosto del 2025 en el Estadio Monumental de Guayaquil.