La Selección de Ecuador visita a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco por la penúltima jornada de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 durante este 4 de agosto de 2025. La Tri llega ya clasificada, mientras que sus rivales buscan romper una sequía de 16 años sin asistir a la cita mundialista.

El compromiso cuenta con un matiz especial con el reencuentro entre Gustavo Alfaro y la Selección de Ecuador. El técnico argentino, que clasificó a la Tri al Mundial de Catar 2022, hoy dirige a Paraguay y aseguró que su equipo hará “difíciles las cosas” a los ecuatorianos.

¿Cómo llegaron la Selección de Ecuador y Paraguay?

En el panorama de la tabla, Paraguay necesita al menos un empate para mantenerse en zona de clasificación directa. Pese a ello, incluso con una derrota podría lograrlo si Venezuela no suma frente a Argentina en Buenos Aires. Los guaranís cuentan con 24 puntos, seis más que la ‘Vinotinto’ y con solo nueve en disputa.

La Selección de Ecuador, por su parte, busca la primera victoria de su historia en tierras paraguayas. El cuadro de Sebastián Beccacece ha disputado nueve partidos en esa nación y solo ha logrado cosechar un punto. La escuadra arriba con 25 puntos y junto a Brasil y Argentina ya están en la Copa del Mundo.

Detalles del partido entre la Tri y la ‘Albirroja’

El partido está programado para las 18:30 (hora local) y se espera que el Defensores del Chaco esté al máximo de su capacidad. A la par también se llevarán a cabo los cotejos de Argentina y Venezuela, Uruguay y Perú y Colombia y Bolivia. Brasil jugará con Chile a las 19:30

Alineaciones de la Selección de Ecuador y Paraguay

Selección de Ecuador: Hernán Galíndez (arquero); Angelo Preciado, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán (defensas); Jordy Alcivar, Pedro Vite, Kendry Páez (volantes); Nilson Angulo, Enner Valencia (delanteros).

Selección de Paraguay: Roberto Fernández (arquero); Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso (defensas); Diego Gómez, Alexander Cubas, Ramón Sosa, Miguel Almirón, Ronaldo Martínez (volantes); Antonio Sanabria (delanteros).

Información externa: La Tri