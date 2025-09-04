La tercera entrega de D-Bate dejó una pregunta central: ¿Sebastián Beccacece es el director técnico que Ecuador necesita para el Mundial 2026? El programa, conducido por Jorge Imbaquingo, reunió a la relatora Manuela Salazar y al analista Paulo Álvarez para revisar luces y sombras del proceso del argentino, marcado por la clasificación asegurada y por la falta de gol.

Beccacece y Ecuador en el Mundial 2026

En la mesa hubo consenso sobre la mayor virtud del ciclo: Ecuador consolidó una identidad táctica “de ajedrez”, con presión alta y elaboración, y solo registra una derrota desde que Beccacece asumió.

Los panelistas señalaron que la selección exhibe seguridad del medio hacia atrás. La defensa con nombres como Piero Hincapié y William Pacho fue descrita como “sólida”, y el mediocampo con Moisés Caicedo y Alan Franco ofrece talento y despliegue.

Nuevos nombres para la Tri

El debate se encendió en el frente de ataque. “Con la excepción de Enner Valencia, a los convocados les falta gol”, afirmó Salazar al repasar la racha seca y la dependencia del capitán. Álvarez coincidió y añadió que, pese a que los máximos artilleros del campeonato local son ecuatorianos, “aparecen borrados” de las listas de Beccacece , incluso ahora que Ecuador ya aseguró el cupo y existe margen para probar.

En ese punto emergieron nombres del torneo local: Byron “Tigre” Palacios recibió respaldo por su producción reciente; Miguel Parrales generó dudas por su irregularidad; y otros delanteros, como Leonardo Campana y Kevin Rodríguez, fueron cuestionados por su poca eficacia o por lesiones.

Beccacece no ilusiona a la hinchada

El programa recogió también las últimas declaraciones públicas del entrenador. Beccacece pidió mesura ante la euforia de quienes se atreven a hablar de “ganar el Mundial” por tener jugadores campeones en clubes internacionales. “No tiene sentido… me parece exagerado”, dijo, aunque animó a “hacer nuestro mejor mundial”.

Para Salazar, se trata de un aterrizaje necesario: la selección “está para ilusionar” por el nivel individual, pero todavía debe corregir asuntos colectivos, sobre todo en definición. Álvarez leyó en esa prudencia un rasgo de autocrítica: el DT se mantiene fiel a su idea, pero “no se lo nota convencido de todo lo que puede hacer con la Tri” sin un nueve confiable.

Las convocatorias… la falla

La convocatoria fue otro punto polémico. Los invitados cuestionaron llamados a “lesionados, juveniles que no debutan y jugadores sin ritmo”, así como la inclusión de arqueros cuya actualidad no justifican un cupo.

Salazar mencionó alternativas como David Cabezas o Gabriel Ceballos, y lamentó que Pedro Ortiz no haya tenido más rodaje. El diagnóstico común fue tajante: de la mitad hacia adelante “hay un verdadero dolor de cabeza”.

El tono del espacio, fiel a su promesa de mezclar seriedad y humor, incluyó memes y la intervención del “Gato”, personaje que ironizó sobre la “testarudez” del entrenador y la recurrencia de convocados “entre algodones”. Pese al chascarrillo, la idea de fondo se repitió: los técnicos “mueren en su ley”, pero el proceso exige ajustar la lista a los mejores momentos y abrir espacio a pruebas mientras todavía hay tiempo.

¿Beccacece es el DT que nos merecemos?

En las conclusiones, Álvarez sostuvo que Beccacece “no es el que merece” Ecuador, “pero es el que tenemos”, con un estilo que privilegia la elaboración y que sufre cuando los delanteros no están finos.

Su urgencia es “buscar un nueve” que reduzca la dependencia de Enner Valencia. Salazar llamó a mantener la confianza en el DT hasta el Mundial, por coherencia de proceso, pero pidió “seguir siendo críticos” y convocar a quienes atraviesan su pico de rendimiento.

D-Bate cerró con una síntesis clara: Ecuador ya consiguió el boleto y tiene una base competitiva; la tarea pendiente es hallar eficacia arriba y administrar con prudencia las expectativas. Entre la cautela del técnico y la ilusión de los jugadores, la Tri necesita resolver su ecuación más difícil: sostener la solidez sin renunciar al gol.

