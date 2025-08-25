La Selección de Ecuador afronta la recta final de las eliminatorias Sudamericanas con la tranquilidad de estar ya clasificada al Mundial 2026. Sin embargo, el DT Sebastián Beccacece advirtió que los partidos ante Paraguay y Argentina son “los más difíciles” de su proceso hasta ahora.

Ecuador ocupa actualmente la segunda posición con 25 puntos y selló la quinta clasificación mundialista de su historia, todas en el siglo XXI.

Este logro se explica en gran medida por el buen arranque de Félix Sánchez Bas y, sobre todo, por la labor de Sebastián Beccacece, quien tomó la posta del trabajo del español. A continuación, su balance, tanto en números como en la evolución del juego.

Los números de Beccacece con Ecuador

Sebastián Beccacece acumula 10 partidos dirigidos en eliminatorias, con un balance de 4 victorias, 5 empates y 1 derrota.

Bajo su mando, la ‘Tri’ ha sumado 17 de 30 puntos posibles, con un rendimiento del 56,6%. El dato más llamativo es la solidez defensiva: apenas 2 goles recibidos en este tramo y 8 marcados.

Su evolución táctica con la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece ha ensayado cuatro esquemas distintos (3-4-3, 5-4-2, 4-2-3-1 y 4-4-2). Más allá del dibujo inicial, cuando plantea con cuatro defensores en teoría, el funcionamiento real se acerca a una línea de tres, que busca dar libertad a los laterales para ganar metros en ataque y ofrecer superioridad en el mediocampo.

Defensa

La zona defensiva es, sin duda, el punto más fuerte de la ‘Tri’. Con futbolistas consolidados como Willian Pacho, Piero Hincapié, Joel Ordóñez y Pervis Estupiñán, Ecuador se transformó en la mejor defensa de las eliminatorias, con apenas cinco goles encajados en todo el torneo.

Willian Pacho en un partido con la Selección de Ecuador en las eliminatorias Sudamericanas.

El bloque bajo se muestra sólido y con variantes, lo que le da seguridad al equipo incluso en partidos de alta exigencia.

Mediocampo

En el mediocampo están las mayores falencias. Con Moisés Caicedo retrasado para cumplir funciones de recuperación y equilibrio, la generación de juego se resiente.

El equipo carece de un conductor natural que organice desde la zona central. La apuesta de Beccacece por Pedro Vite ha sido un acierto parcial, porque le permite a Caicedo liberarse de algunas responsabilidades ofensivas, pero todavía no alcanza para darle a la selección la creatividad que necesita.

Pedro Vite, jugador de la Selección de Ecuador enfrentando a Brasil en las eliminatorias al Mundial 2026.

Delanera

El ataque es la otra gran deuda. La dependencia de Enner Valencia es absoluta: el capitán ha marcado prácticamente la mitad de los goles del equipo.

Más allá de su jerarquía y vigencia, la falta de alternativas es evidente. Entre lo positivo está el regreso de Gonzalo Plata, que aporta desequilibrio por banda, y la irrupción de Nilson Angulo, que ofrece frescura en el sector izquierdo. Sin embargo, el equipo sigue careciendo de variantes ofensivas sólidas, y cuando Valencia no está fino, la producción de goles cae en picada.

En resumen, Ecuador bajo Beccacece es un equipo muy confiable atrás, con una defensa de élite, pero que sigue en deuda en la construcción de juego y definición en el último tercio.

Gonzalo Plata durante un partido de la Selección de Ecuador.

Balance general de Sebastián Beccacece

En las Eliminatorias, Ecuador acumula 13 goles a favor, la cifra más baja desde que se disputa el actual formato (1998).

El contraste es que también exhibe la mejor defensa del torneo, reflejo de la identidad que Beccacece ha querido imprimir: solidez atrás, transiciones rápidas y ajustes flexibles entre ataque y defensa.

La ‘Tri’ ya tiene asegurada su quinta clasificación mundialista, pero los partidos contra Paraguay y Argentina servirán como termómetro para medir la madurez del proceso y la capacidad del equipo de competir ante rivales directos.

Los partidos

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: Jueves 4 de septiembre.

Hora: 16:30 (hora Ecuador).

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción.

Ecuador vs. Argentina

Fecha: Martes 9 de septiembre.

Hora: 18:00 (hora Ecuador)

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil.

