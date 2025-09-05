La Selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, empató sin goles contra Paraguay el pasado jueves 4 de septiembre en la penúltima jornada de las eliminatorias Sudamericanas. Tras el partido, en la rueda de prensa, el técnico argentino volvió a generar polémica al minimizar los objetivos alcanzados por la Tri en otros procesos.

Con este resultado, Ecuador sumó su cuarto empate consecutivo sin goles, reflejando la falta de mejoría ofensiva bajo el mando de Beccacece, quien ya cumplió un año al frente del combinado nacional.

Lejos de mostrarse autocrítico, el estratega salió a la defensiva y otra vez redujo la importancia de los logros conseguidos por la selección en anteriores etapas con otros entrenadores.

Beccacece minimiza a Ecuador

En redes sociales, la declaración que causó mayor molestia fue la siguiente:

“Ecuador es un país al que le ha costado ir a los mundiales, ahora va a su segundo consecutivo. Es un motivo para festejarlo. El martes jugaremos contra la mejor selección de la historia, Argentina”.

El problema, según los hinchas, es que la frase no se ajusta a la realidad del presente.

La situación de Ecuador en el siglo XXI es distinta. La Tri se clasificó a cinco de los siete Mundiales disputados (2002, 2006, 2014, 2022 y ahora 2026). Solo estuvo ausente en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

Esto convierte a Ecuador en la cuarta selección sudamericana con más presencias mundialistas en este siglo, solo por detrás de Argentina, Brasil y Uruguay.

No es la primera vez

No es la primera ocasión en que Beccacece genera malestar con sus palabras. Antes de esta doble fecha FIFA ya había restado valor a las clasificaciones mundialistas de Ecuador, señalando que el verdadero factor de éxito fue la altura de Quito.

“Ecuador históricamente ha ido al Mundial por ganar en la altura. No se puede debatir eso, es algo concreto”, dijo en entrevista con Studio Fútbol.

Estas declaraciones, sumadas a la falta de autocrítica por el bajo rendimiento ofensivo, han encendido un debate entre los hinchas sobre si Beccacece debería continuar al mando del combinado nacional.

