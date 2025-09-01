La Selección de Ecuador se prepara para enfrentar a Paraguay y Argentina en la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas. De cara a los partidos, el DT se refirió al futuro Mundial, así como a su convocatoria y contradijo palabras de Moisés Caicedo con respecto a las proyecciones del combinado.

Este martes 1 de septiembre del 2025, Beccacece hizo su primera aparición pública tras la convocatoria para los cotejos finales de clasificación. El técnico conversó con los medios de comunicación desde Argentina, donde concentra su equipo antes de enfrentarse a la escuadra paraguaya.

Beccacece se refirió a las expectativas con las que cuenta con la Selección de Ecuador a largo plazo. Este señaló que espera que el equipo realice el mejor Mundial de su historia, pero que tampoco está en condiciones de decir que ganará la Copa del Mundo.

“No tiene sentido decir que, por que tenemos dos o tres jugadores (con títulos internacionales en clubes) estamos para ganar el Mundial. Me parece exagerado. Me parece que no es lo aconsejable. Sí me gusta que soñemos con eso (…) vamos a aceptar el desafío: hagamos nuestro mejor Mundial. Si no lo logramos, no pasa nada, yo soy el responsable” agregó.

El entrenador, a su vez, agregó que aún no se debería de pensar en la Copa del Mundo debido a que hay dos partidos. Allí, destacó la importancia de enfrentar a Paraguay y Argentina, pues se busca terminar con el máximo porcentaje de puntos posibles.

Moisés Caicedo y su la confianza en ganar el Mundial

Aunque en esta ocasión el DT de la Selección de Ecuador tuvo mesura y puso como objetivo el ‘mejor Mundial de la historia’, jugadores de su equipo ya se habían referido a lo que puede hacer Ecuador en el certamen. Moisés Caicedo, referente de la Tri, dejó un mensaje el lunes 28 de julio del 2025.

“El próximo año ganamos el Mundial, si Dios permite”, señaló el volante del Chelsea durante una reunión privado.

Al igual que Caicedo, otros jugadores tricolores también se pusieron como objetivo ganar el máximo torneo de selecciones y lo manifestaron. Entre ellos está Willian Pacho, defensa central de la escuadra, que se sumó a las palabras y dijo en una entrevista con DirecTV que el mismo Beccacece es quien se los menciona.

Para los futuros choques, el estratega llamó a un total de 30 jugadores, aunque solo podrá incluir a 23 en la nómina de los partidos. Dentro de la convocatoria apareció Moisés Ramírez, quien perdió la titularidad en Independiente del Valle y partió al fútbol griego, fue incluido dentro de cuatro arqueros. Arreaga también se hizo presente a pesar del mal momento de su equipo, Barcelona SC.

Después de que se le preguntase el motivo por el cual fueron incluidos los dos jugadores, este puso como argumento a su permanencia durante los choques de eliminatorias. A su vez, le agregó la regularidad de estos con sus escuadras.

“Son parte de un proceso. Han estado en todas las convocatorias. Estamos en el cierre y consideramos que era importante que cierren esta clasificatoria. Moisés (Ramírez) viene jugando con regularidad en su nuevo club y Arreaga lo hace con regularidad en Barcelona SC“, señaló el entrenador.