La Selección de Ecuador publicó este viernes 29 de agosto la lista de 30 convocados para disputar sus últimos dos partidos en las eliminatorias Sudamericanas. Sebastián Beccacece apostó por un grupo amplio para cerrar el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026.

En la penúltima jornada, la ‘Tri’ visitará a la Paraguay de Gustavo Alfaro en el estadio Defensores del Chaco de Asunción. En la última fecha recibirá a la Argentina de Lionel Messi en el estadio Monumental de Guayaquil, en lo que será el último partido del astro con la ‘Albiceleste’ en unas eliminatorias.

Sebastián Beccacece y su estrategia

Hace unas semanas, Sebastián Beccacece recalcó que estos dos encuentros serán “los más difíciles” de su proceso, ya que Paraguay y Argentina son las selecciones que más puntos han sumado desde su llegada al banquillo.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, explicó cómo será la logística.

“Los jugadores empezarán a llegar a Buenos Aires desde el 30 de agosto. Entrenaremos hasta el miércoles y luego viajaremos a Asunción. Después del partido regresaremos a Guayaquil para enfrentar a Argentina”, declaró este viernes 29 de agosto durante un evento oficial de la selección.

Los convocados de Ecuador

En su quinta nómina al mando de la ‘Tri’, Beccacece mantuvo la base de 18 a 20 jugadores habituales y sumó algunas variantes que se han ganado un lugar en los últimos partidos.

Arqueros: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, David Cabezas y Moisés Ramírez.

Defensas: Joel Ordóñez, Félix Torres, Piero Hincapié, Willian Pacho, Ángelo Preciado, Cristian Ramírez, Pervis Estupiñán, Xavier Arreaga, Yaimar Medina.

Volantes: Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Kendry Páez, Patrik Mercado, Alan Minda, Bryan Ramírez, Jordy Alcívar, Gonzalo Plata, Darwin Guagua, Nilson Angulo, Denil Castillo, Jhon Mercado y John Yeboah.

Delanteros: Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana.

Próximos partidos de Ecuador

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: Jueves 4 de septiembre.

Hora: 18:30 (hora Ecuador).

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción.

Ecuador vs. Argentina

Fecha: Martes 9 de septiembre.

Hora: 18:00 (hora Ecuador)

Estadio: Monumental Isidro Romero Carbo, Guayaquil.

