Mr. Chip, reconocido comentarista deportivo y experto español en datos y estadísticas sobre deportes con énfasis en el fútbol, se volvió tendencia este viernes 5 de septiembre de 2025 en el país por mencionar a Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador.

En las últimas horas, Mr. Chip le dedicó al menos cuatro posteos en la red social X sobre la participación de la Selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026, pero también se mostró incrédulo por la particular relación que tiene Sebastián Beccacece con los hinchas.

Mr. Chip pregunta sobre Sebastián Beccacece

Sebastián Beccacece debutó como entrenador de la Selección de Ecuador ante Brasil en Curitiba la noche del viernes 6 de septiembre de 2024. Los locales ganaron 1-0 con un tanto de Rodrygo, estrella del Real Madrid.

Esa es la única derrota de Beccacece al mando de la Tri. Su registro se completa con cuatro victorias y seis empates. Anotó ocho goles y solo recibió dos. El otro fue en el triunfo 2-1 ante Venezuela en el Rodrigo Paz, en Quito.

El rendimiento del argentino es del 54%, con el cual aseguró el boleto de la Tricolor a su quinto mundial. Derrotar a Colombia en Barranquilla es uno de los resultados más festejados en el país en esta década.

Sin embargo, su relación con los hinchas ecuatorianos es distante. La falta de gol, el debut de juveniles sin recorrido en la primera división y el poco juego ofensivo son tres de los ítems que están constantemente en debate.

Ecuador solo ha estado en 4 de 22 Copas del Mundo, detalla el periodista en su publicación. Destaca que los sudamericanos arrancaron las eliminatorias con tres puntos menos por una sanción impuesta por el TAS, pese a lo cual lograron la clasificación con dos fechas de antelación.

“Ecuador está logrando registros defensivos nunca antes vistos en las eliminatorias sudamericanas“, afirmó, antes de pedir que los ecuatorianos le expliquen las razones del distanciamiento entre el DT y los aficionados.

“¿Me puede explicar alguien el enorme descontento que hay con Sebastián Beccacece? Desde la distancia, no termino de entenderlo del todo bien”, preguntó.

Las respuestas no se hicieron esperar e inmediatamente la conversación se colocó en el centro del debate en X.

Respuesta 1:

Futbolísticamente:

No hay una idea de juego clara. Los buenos resultados defensivos son producto de individualidades.

Hay un retroceso en el juego colectivo. Cada vez hay menos automatismos y con Sánchez Bas no pasaba.

Además, no se prueban nuevos elementos en puestos clave. — Brandon Daniel Tarapuez (@brandanifut) September 5, 2025

Respuesta 2:

1) De los 4 empates 2 fueron con las peores selecciones de las eliminatorias (Chile y Perú), eso sin contar que los primeros 6 pasan directo y 1 va a repechaje, lo que ha bajado mucho la competitividad de la eliminatoria). — Roy Cedeño (@Cedeo7Roy) September 5, 2025

Respuesta 3:

El juego y la selección no te transmite nada actualmente. Es salir jugar a no perder. No se genera nada de fútbol, y sabemos que el fútbol son goles y alegria. Encima BKCC es prepotente en todas sus declaraciones y en mayoría de los casos hasta menospreciando nuestra historia — Luis Miguel Erazo (@LmErazo10) September 5, 2025

Respuesta 4:

Si ecuador hubiera empatado estos 4 partidos con una idea clara de juego nadie estuviera enojado pero la realidad es que no se sabe a qué juega la selección cuando se trata de atacar.. y la parte defensiva no es gracias a becacece.. es gracias a Alfaro — pablo nazareno (@nazarenopablo6) September 5, 2025

Respuesta 5:

En latinoamerica siempre pasa que asume un técnico argentino que empieza obtener buenos resultados pero para la prensa y la gente no es suficiente, "hay equipo para más", dsp se va el técnico y vuelven los mismos resultados mediocres de siempre, le pasó a Gareca, Pekerman Alfaro — Eze Diamante (@Ediamant4) September 5, 2025

Respuesta 6:

Es un tema incoherente piden que el seleccionado juegue muy bien cuando obviamente tenemos falencias ofensivas por falta de jugadores y los plazos de entrenamiento son cortos; no conozco 3 selecciones en el mundo que jueguen bien como la gente pide (argentina españa) los únicos 2 — vladimir franco (@vlandrei23) September 5, 2025

Respuesta 7:

Por qué convocar a Mercado, Guagua, Arreaga, Páez, Alcívar, Ramírez y Marcado? Sarmiento es un buen jugador y estos ni lo convocan.

Páez desperdicio una jugada inmejorable de hacer gol ayer.

Arreaga por lejos perdió su nivel.

Valle y Ortiz son mejores arqueros que Ramírez. — Augusto Encalada (@Augusunlimited) September 5, 2025

