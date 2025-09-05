Mr. Chip, reconocido comentarista deportivo y experto español en datos y estadísticas sobre deportes con énfasis en el fútbol, se volvió tendencia este viernes 5 de septiembre de 2025 en el país por mencionar a Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador.
En las últimas horas, Mr. Chip le dedicó al menos cuatro posteos en la red social X sobre la participación de la Selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026, pero también se mostró incrédulo por la particular relación que tiene Sebastián Beccacece con los hinchas.
Mr. Chip pregunta sobre Sebastián Beccacece
Sebastián Beccacece debutó como entrenador de la Selección de Ecuador ante Brasil en Curitiba la noche del viernes 6 de septiembre de 2024. Los locales ganaron 1-0 con un tanto de Rodrygo, estrella del Real Madrid.
Esa es la única derrota de Beccacece al mando de la Tri. Su registro se completa con cuatro victorias y seis empates. Anotó ocho goles y solo recibió dos. El otro fue en el triunfo 2-1 ante Venezuela en el Rodrigo Paz, en Quito.
El rendimiento del argentino es del 54%, con el cual aseguró el boleto de la Tricolor a su quinto mundial. Derrotar a Colombia en Barranquilla es uno de los resultados más festejados en el país en esta década.
Sin embargo, su relación con los hinchas ecuatorianos es distante. La falta de gol, el debut de juveniles sin recorrido en la primera división y el poco juego ofensivo son tres de los ítems que están constantemente en debate.
Ecuador solo ha estado en 4 de 22 Copas del Mundo, detalla el periodista en su publicación. Destaca que los sudamericanos arrancaron las eliminatorias con tres puntos menos por una sanción impuesta por el TAS, pese a lo cual lograron la clasificación con dos fechas de antelación.
“Ecuador está logrando registros defensivos nunca antes vistos en las eliminatorias sudamericanas“, afirmó, antes de pedir que los ecuatorianos le expliquen las razones del distanciamiento entre el DT y los aficionados.
“¿Me puede explicar alguien el enorme descontento que hay con Sebastián Beccacece? Desde la distancia, no termino de entenderlo del todo bien”, preguntó.
Las respuestas no se hicieron esperar e inmediatamente la conversación se colocó en el centro del debate en X.
