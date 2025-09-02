Juan Carlos León agitó la polémica por la convocatoria de la Selección de Ecuador para la última doble fecha de eliminatorias al Mundial 2026, donde enfrentará a Paraguay en el Defensores del Chaco y a Argentina en el Monumental de Guayaquil.

El entrenador argentino Sebastián Beccacece presentó el pasado sábado 30 de agosto de 2025 una lista de 30 jugadores. Cuatro arqueros, ocho defensas, 15 mediocampistas y tres delanteros fueron los elegidos, pero no dejó contento a Juan Carlos León.

Juan Carlos León reclama por Pedro Ortiz

Los arqueros escogidos por Sebastián Beccacece fueron Hernán Galíndez (Huracán), Gonzalo Valle (Liga de Quito), Moisés Ramírez (AE Kifisias) y David Cabezas (El Nacional).

La ausencia de Pedro Ortiz, arquero de Emelec, volvió a ser tema de conversación en el fútbol ecuatoriano. El guardameta, considerado uno de los referentes del campeonato local, no cuenta con la confianza del seleccionador, algo que ha despertado críticas desde diferentes sectores.

Uno de los que salió en defensa del esmeraldeño fue Juan Carlos “Pechón” León, entrenador de Libertad de Loja.

Las declaraciones del estratega se dieron la noche del lunes 1 de septiembre, tras el empate 1-1 de su equipo ante Delfín en el estadio Jocay de Manta por la fecha 27 del campeonato nacional.

En rueda de prensa, el técnico fue contundente al cuestionar la lógica de las convocatorias de Beccacece y la falta de espacio para los jugadores que militan en la Liga Pro.

“El tema selección es bastante complejo. Ellos tienen cerrado un grupo que yo lo entiendo de una parte y no lo entiendo de otra, porque en la selección deberían estar los que pasan por el mejor momento”, expresó.

El DT no se guardó nada al hablar directamente del caso de Pedro Ortiz. “Yo, la verdad, me asombro totalmente de que un arquero como Pedro Ortiz no esté en la selección; o sea, es una cosa de locos, realmente. Yo no puedo creer eso”, apuntó con molestia.

Considera que eso genera una falta de motivación en los futbolistas del torneo ecuatoriano. “No hay esa motivación a los jugadores que están en el torneo local para poder ser convocados. Es una lástima, realmente. Hay muchos jugadores que deberían estar y no son tomados en cuenta. Creo que no se aplica la meritocracia”.

El DT fue más allá y señaló que con futbolistas del campeonato nacional se podría armar un equipo competitivo.

“No solamente los jugadores del extranjero, también aquí hay excelentes jugadores. Tranquilamente arman una selección solo de aquí y se van a dar cuenta de que hay un equipo muy competitivo”, finalizó.

Pedro Ortiz en la Tri

De acuerdo con Transfermarkt, el arquero jugó seis partidos con la Tri. Su debut fue en septiembre de 2019, bajo la dirección de Jorge Célico, cuando defendía el arco de Delfín.

Ese mismo año fue campeón nacional y figura del torneo. Su último encuentro fue en Montevideo, en la derrota 1-0 frente a Uruguay en el camino a Catar 2022 con Gustavo Alfaro como entrenador y como portero de Emelec.

Ortiz fue convocado por última vez en esas eliminatorias. Estuvo en el banco en el empate 1-1 contra Perú en Lima por la jornada 16, pero no volvió a ser considerado ni por Alfaro, ni por Félix Sánchez Bas y ahora tampoco por Beccacece.

Su balance en la Tricolor se resume en seis partidos disputados, 10 goles recibidos, dos vallas invictas y 504 minutos en cancha.

