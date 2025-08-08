A sus 17 años, Darwin Guagua pasó de la ilusión al impacto mediático en cuestión de días. Todo comenzó cuando Sebastián Beccacece, entrenador de la Selección de Ecuador, lo convocó como sparring antes de que debutara con Independiente del Valle.

La sorpresa llegó el 23 de marzo de 2025, en Santiago de Chile, por las Eliminatorias al Mundial. Beccacece decidió colocarlo como titular ante Chile, en lo que fue su primer partido como profesional. Hasta ese momento, Guagua no había disputado un solo minuto oficial con el primer equipo rayado.

Más noticias:

Lo que debía ser un momento inolvidable se convirtió en una ola de críticas e insultos. Las redes sociales se llenaron de mensajes contra el DT, la Federación y también contra el propio Guagua, quien fue uno de los más afectados.

Este viernes 8 de agosto, cinco meses después de aquel debut, el jugador rompió el silencio y habló de lo ocurrido.

Darwin Guagua recibió amenazas tras su debut

En el pódcast oficial de Independiente del Valle, Guagua repasó su trayectoria, desde su llegada al club a los 10 años hasta su irrupción en el primer equipo, pero también habló de los días posteriores a su debut con la Selección.

“Fue duro para mí. Me llegaban solicitudes en Instagram y eran mensajes deseándome lo peor de lo peor del mundo”, relató.

Aunque sus familiares le aconsejaban no leer esos mensajes, él decidió hacerlo y convertirlos en combustible para mejorar.

Darwin Guagua debutó con la Selección de Ecuador antes de debutar como futbolista de primera división.

“Mi mamá me decía: ‘ya no leas’. Yo le respondía: ‘no, tengo que leer, esto es una motivación para mí’, y así fue”, comentó.

El joven también destacó el papel fundamental del psicólogo del club para sobrellevar la situación.

“La gente de mi propio barrio mandaba mensajes a mi familia. Traté siempre de que no vieran redes y nos enfocáramos en que, como familia, siempre nos vamos a tener. Hablaba mucho con el psicólogo”, recordó.

Su presente en Independiente del Valle

Tras su acelerado debut con la Selección, el DT de Independiente del Valle, Javier Rabanal, decidió esperar a que Guagua estuviera en las mejores condiciones y se ganara un puesto por mérito propio.

Sumó sus primeros minutos en abril ante Deportivo Cuenca, pero tuvo que esperar más de dos meses para volver al primer equipo. El 29 de junio debutó como titular y lo hizo brillando: marcó un gol y dio una asistencia en la victoria 3-0 sobre Universidad Católica. En la jornada siguiente, volvió a anotar, esta vez contra Barcelona SC.

Hasta el momento, Guagua acumula 9 partidos oficiales con el primer equipo, en los que registra 2 goles y 2 asistencias. Ha sido titular en 5 encuentros y ya ha jugado en Liga Pro, Copa Ecuador y Copa Sudamericana.

Entrevista Luis Alfonso Chango