La Conmebol dio a conocer este jueves 11 de septiembre el equipo ideal de la última doble fecha FIFA disputada en las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Entre los once elegidos aparecen dos ecuatorianos: Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes tuvieron actuaciones sobresalientes con la Selección de Ecuador.

Tanto Hincapié, recién fichado por el Arsenal de Inglaterra, como Pacho, figura del PSG, fueron determinantes para que Ecuador mantuviera su portería invicta en los dos encuentros de la jornada.

La Tricolor empató 0-0 en Asunción frente a Paraguay y luego consiguió una victoria 1-0 sobre Argentina en Guayaquil, resultados que confirmaron la solidez defensiva del equipo de Sebastián Beccacece.

El once ideal de Conmebol

El organismo optó por un sistema 4-3-3, con representación de siete selecciones distintas. Colombia fue la más destacada con tres jugadores, seguida de Ecuador y Paraguay, con dos cada una. Brasil, Uruguay, Argentina y Bolivia completan la lista con un representante.

Arquero: Alisson Becker (Brasil)

Alisson Becker (Brasil) Defensas: Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador)

Guillermo Varela (Uruguay), Gustavo Gómez (Paraguay), Willian Pacho (Ecuador), Piero Hincapié (Ecuador) Mediocampistas: Matías Galarza (Paraguay), Jefferson Lerma (Colombia), James Rodríguez (Colombia)

Matías Galarza (Paraguay), Jefferson Lerma (Colombia), James Rodríguez (Colombia) Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Colombia), Miguel Terceros (Bolivia)

A equipe ideal das últimas #EliminatoriasSulAmericanas! 👏 pic.twitter.com/kgEknpXXkG — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 11, 2025

Eliminatorias históricas para la Tri

Ecuador terminó las eliminatorias en la segunda posición, algo que solo había conseguido en el proceso de 2002, cuando clasificó a su primer Mundial en Corea y Japón.

La Tri finalizó con 29 puntos, aunque en cancha sumó 32 unidades. Esto se debe a que inició el proceso con una sanción de -3 puntos por el caso Byron Castillo.

Su campaña incluyó ocho victorias, ocho empates y apenas dos derrotas, el registro más bajo de su historia en eliminatorias.

Este puntaje supone un récord absoluto de puntos conseguidos en cancha, superando los 31 de 2002.

2002: Ecuador (2.º) – 31 puntos

2006: Ecuador (3.º) – 28 puntos

2014: Ecuador (4.º) – 25 puntos

2022: Ecuador (4.º) – 26 puntos

2026: Ecuador (2.º) – 29 puntos (32 en cancha)

La mejor defensa del continente

Otro de los hitos de Ecuador en este proceso fue su solidez defensiva. La Tri recibió apenas cinco goles en toda la eliminatoria, el registro más bajo de la Conmebol.

La diferencia con el resto fue notable. Paraguay y Argentina, las dos selecciones que le siguen en este apartado, encajaron 10 tantos cada una, el doble de lo permitido por Ecuador.

Además, la Tri fue la selección que menos partidos perdió en el proceso, con solo dos derrotas en 18 jornadas.

