El defensor ecuatoriano Piero Hincapié comenzó oficialmente su nueva etapa en el Arsenal de Inglaterra. Este jueves 11 de septiembre el zaguero de 22 años realizó su primer entrenamiento en Londres bajo las órdenes de Mikel Arteta.

Hincapié llega al club londinense tras cerrar su fichaje el pasado 1 de septiembre, en el último día del mercado de pases. Sin embargo, su incorporación se pospuso algunos días, ya que inmediatamente viajó para disputar la doble fecha FIFA con la Selección de Ecuador, donde fue titular en el empate ante Paraguay y en la victoria frente a Argentina.

Piero Hincapié y su primer día en Londres

De regreso a Inglaterra, el central ya se entrenó en el Sobha Realty Training Centre, el moderno complejo deportivo del Arsenal.

Piero Hincapié arribó a la práctica junto a Cristian Mosquera, el defensor español que también fue fichado en este mercado desde el Valencia.

El entrenamiento incluyó trabajos en el campo y una sesión en el gimnasio. En las imágenes difundidas por el club se vio a Hincapié con la indumentaria oficial de práctica, portando el número 5 que eligió, concentrado y motivado para afrontar este nuevo reto en su carrera.

Cristian Mosquera y Piero Hincapié en los entrenamientos con el Arsenal. Foto Web Arsenal.

La competencia en el Arsenal

Su llegada al Arsenal no significa un camino sencillo. El equipo de Mikel Arteta cuenta con una de las plantillas más profundas y competitivas del fútbol europeo, especialmente en la zaga.

El ecuatoriano deberá adaptarse rápido a un nuevo entorno, con la presión de la Premier League y la exigencia de un técnico que prioriza centrales con salida limpia desde el fondo y laterales con capacidad ofensiva.

La gran virtud del tricolor es su polivalencia. Puede desempeñarse tanto como central por izquierda en una línea de cuatro o de tres, como también en el lateral zurdo.

Eso lo convierte en un comodín para Arteta, pero también lo ubica en una zona del campo donde el Arsenal ya tiene piezas consolidadas.

Gabriel Magalhães : titular indiscutido como central izquierdo.

: titular indiscutido como central izquierdo. Riccardo Calafiori : fichado hace un año, puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo.

: fichado hace un año, puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo. Myles Lewis-Skelly : promesa de la cantera que ha sido utilizado ocasionalmente como lateral zurdo.

: promesa de la cantera que ha sido utilizado ocasionalmente como lateral zurdo. Jurriën Timber: polivalente, puede cubrir ambos laterales.

Posible debut

El próximo partido del Arsenal es el sábado 13 de septiembre. El equipo de Mikel Arteta recibirá al Nottingham Forest en el Emirates Stadium, a las 06:30 (hora Ecuador).

