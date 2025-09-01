El fichaje ecuatoriano Piero Hincapié por el Arsenal ya es una realidad y el club ‘gunner’ se encargó de anunciarlo. Este lunes 1 de septiembre del 2025, el cuadro británico hizo oficial la llegada del esmeraldeño desde el Bayer Leverkusen.

En la recta final del mercado de fichajes de Europa, el plantel de Londres logró cerrar su último refuerzo para la zona defensiva. La plazo máximo con el que cuenta el elenco británico, en caso de incorporar más jugadores, se extiende hasta el 1 de septiembre, fecha en la que cierra la ventana de transferencias.

Más noticias:

La presentación y el anunció de Hincapié en su nuevo equipo se dieron por medio de las redes sociales de este. Allí, el club le dio la bienvenida con una serie de postales con la nueva casaca que lucirá y un video.

The final piece of the puzzle :pieza_de_puzle:



Piero Hincapie is a Gunner :apretón-manos: pic.twitter.com/eqLasc4AVz — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2025

El arribo del jugador oriundo de Esmeraldas hacia el Arsenal se da después de que este también fuese vinculado a clubes como el Chelsea y Tottenham. A su vez, al inicio del mercado también se lo relacionó con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, sin embargo aquellos intereses no prosperaron.

Piero Hincapié se une a un equipo de lujo

El fichaje de Piero Hincapié por el cuadro albirrojo es el octavo que realiza de cara a la temporada 2025-2026 y el segundo para la zaga. Para la nueva campaña, el conjunto que dirige Mikel Arteta se ha reforzado en todas sus líneas y ha mantenido a sus figuras.

Entre los nuevos nombres, los que más destacan son los del delantero Viktor Gyökeres, el del enganche Eberechi Eze y el volante de corte Martín Zubimendi. A ellos se les suman el mediocampista defensivo Christian Noorgard, el defensa Cristhian Mosquera, el extremo Noni Madueke y el arquero Kepa Arrizabalaga.

Los máximos referentes que han estado en el club con anterioridad son los capitanes Bukayo Saka, Declan Rice y Martin Odegaard. El primero es extremo derecho; el segundo, volante de corte; y el último, volante ofensivo. A su vez, estos son los tres futbolistas más caros del plantel.

La nómina en la que estará Piero Hincapié en el Arsenal

Arqueros: David Raya y Kepa Arrizabalaga.

Defensas: William Saliba, Gabriel Maghalaes, Cristhian Mosquera, Jakub Kiwior, Martin Lewis-Kelly, Ricardo Calafiori, Oleksandr Zinchenko, Jürrien Timber y Benjamin White.

Volantes: Martín Zubimendi, Christian Norgaard, Declan Rice, Mikel Merino, Albert Sambi Lokonga, Martin Odegaard, Eberechi Eze, Ethan Nwaneri, Fabio Vieria, Max Dowman, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, Reiss Nelson, Bukayo Saka, Noni Madueke.

Delanteros: Viktor Gyökeres, Kai Havertz y Gabriel Jesús.

Hincapié se une a los ecuatorianos en la Premier League

Gracias a la llegada de Piero Hincapié al Arsenal, la Premier League contará con tres futbolistas ecuatorianos en sus filas. A su vez, el defensa será el primer tricolor que luzca la camiseta de los ‘gunners’ en su historia.

Los jugadores del país con los que se encontrará Hincapié serán Moisés Caicedo, quien milita en el Chelsea y Jeremy Sarmiento del Brighton.