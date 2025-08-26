El futuro de Piero Hincapié está en Inglaterra. El defensor de 23 años le dio el “sí” al Arsenal, que está cerca de llegar a un acuerdo con el Bayer Leverkusen para una cesión con obligación de compra, en una operación cercana a los 69 millones de dólares.

Más allá de lo deportivo, la negociación también beneficia a los clubes en los que el tricolor se formó, entre ellos Independiente del Valle, gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA.

Más noticias:

¿Qué es el mecanismo de solidaridad de la FIFA?

Es una norma de la FIFA que establece que el 5% del valor de cada transferencia internacional se destine a los clubes donde el jugador se formó entre los 12 y 23 años.

Ese porcentaje se reparte proporcionalmente según el tiempo que el futbolista estuvo registrado en cada equipo formador.

Lo que recibirá Independiente del Valle por Piero Hincapié

Piero Hincapié llegó a Independiente del Valle en 2016 con 14 años y permaneció hasta 2020, cuando fichó por Talleres de Córdoba.

De concretarse la venta por 69 millones de dólares, los rayados recibirán alrededor de 1 121 250 dólares , equivalente al 1,62% del total de la transferencia.

Santiago Morales, gerente general de IDV, lo confirmó en entrevista con Radio La Red.

“Tenemos un pequeño porcentaje por Piero. No son derechos de formación, sino de solidaridad. Ese porcentaje corresponde al 5% del valor de la transferencia, que se reparte entre todos los clubes en los que fue formado”, explicó el dirigente.

Piero Hincapié en un partido con la Selección de Ecuador en las eliminatorias al Mundial 2026.

Talleres y Leverkusen, otros beneficiados

El club argentino Talleres de Córdoba también se verá beneficiado por dos vías.

Primero por el mecanismo de solidaridad, recibirá cerca de 373 000 dólares.

Además, guardaba un 20% de plusvalía sobre la ficha del jugador, aproximadamente un 9 millones de dólares.

Aunque es el club vendedor, el Bayer Leverkusen también recibe un porcentaje del mecanismo de solidaridad por los años que formó a Hincapié entre los 19 y 23 años.

Su ingreso estimado será de USD 1,4 millones, independiente de los casi 69 millones que percibirá directamente por la operación con el Arsenal.

Entrevista Adrián Luna Martinetti