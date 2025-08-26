Piero Hincapié está próximo a fichar por el poderoso Arsenal de Inglaterra. El periodista Fabrizio Romano aseguró que el defensa central ecuatoriano llegó a un acuerdo y falta que los clubes llegue a un entendimiento.

Llegar al Arsenal será un salto de calidad y exigencia en la carrera de Piero Hincapié. En el equipo de Londres lo espera el entrenador español Mikel Arteta y un plantel de jugadores destacados con los que tendrá que pelear por uno de los 11 cupos disponibles en el rol titular.

Piero Hincapié y sus nuevo compañeros

En cuanto a sus compañeros y, al mismo tiempo, ‘rivales’, se encontrará con el francés William Saliba, subcampeón del mundo con su país en Catar 2022 y semifinalista de la Eurocopa 2024.

Uno de los más experimentados es el ucraniano Oleksandr Zinchenko. A sus 28 años ganó 11 títulos con el Manchester City, repartidos en la Premier League (4), Copa de la Liga (4), Community Shield (2) y una FA Cup (1).

Ben White es seleccionado inglés. En el Brighton coincidió por unos pocos meses con Moisés Caicedo, que había sido recién traspasado desde IDV.

El brasileño Gabriel Magalhaes, surgido en el Avaí y luego transferido al Lille, Troyes, Dinamo Zagreb y finalmente al Arsenal, es uno de los titulares en la zona central de la defensa y una de las figuras desde su contratación en el curso 2021-22.

El italiano Riccardo Calafiori, el neerlandés Jurriën Timber y los jóvenes Myles Lewis-Skelly y Cristhian Mosquera, español de padres colombianos, completan los defensas con los que cuenta el Arsenal para la presente temporada.

Para hacerle un espacio a Hincapié, el Arsenal, según dijo Fabrizio Romano, prepara una cesión del polaco Jakub Kiwior hacia el Porto.

Arsenal, un poderoso de Inglaterra en reposo

El Arsenal es uno de los históricos equipos de la Premier League y de Europa. A escala local ganó 47 títulos, entre los que destacan la Premier League de 2001-02 y 2003-04 bajo la dirección técnica del francés Arsène Wenger y con su compatriota Thierry Henry como la gran figura.

En su palmarés también encontramos una Recopa de Europa ganada en 1993-94. El torneo reunía a los campeones nacionales de la copa de cada país. En la final derrotaron al Parma del argentino Roberto Sensini, del sueco Tomas Brolin, del italiano Gianfranco Zola y del colombiano Faustino Asprilla por 1-0 con tanto de Alan Smith.

Con esos antecedentes, Hincapié se pondrá a las órdenes de Mikel Arteta. El español se formó en La Masía del FC Barcelona, pero nunca logró debutar en el primer plantel.

Su carrera la desarrolló en el París Saint-Germain, Rangers, Real Sociedad, Everton, Arsenal y la Selección de España, con la que ganó los títulos del Europeo Sub-16 en República Checa 1999 y la Meridian Cup en Sudáfrica el mismo año.

Desde el curso 2019-20 se sentó en el banquillo de suplentes del Arsenal como su DT. Ganó los títulos de la FA Cup en 2020 y la Community Shield de 2020 y 2023.

