Piero Hincapié apresura su fichaje por el Arsenal de Inglaterra a pocos días de que el mercado de fichajes de verano se cierre el próximo lunes 1 de septiembre, tanto para la Premier League como para la Bundesliga.

La salida de Piero Hincapié desde el Bayer Leverkusen al Arsenal es prácticamente un hecho, pero no está cerrado al 100%. Falta que los dos equipos lleguen a un acuerdo para que el traspaso sea una realidad.

Piero Hincapié busca irse al Arsenal

El deseo de Piero Hincapié de salir de un diezmado Bayer Leverkusen es la clave para que las negociaciones se apresuren en estas horas. El ecuatoriano es una de las pocas figuras del equipo que ganó la Bundesliga y la Copa de Alemania en la temporada 2023-24.

El entrenador Xabi Alonso, con destino al Real Madrid, fue reemplazado por el neerlandés Erik ten Hag.

En cuanto a la plantilla de jugadores, el portero Lukas Hrádecky fue transferido al Lille, Jonathan Tah al Bayern Múnich, Florian Wirtz y Jeremy Frimpong al Liverpool y Granit Xhaka al Sunderland; son algunos de los que se fueron.

El siguiente será el ecuatoriano que aceptó ser traspasado a los ‘Gunners’, tal como lo confirmó el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes europeo.

Aseguró que el defensa central esmeraldeño dio el “sí al Arsenal” y acordó los “términos personales” de su contrato por “largo plazo”, sin especificar hasta cuándo se extendería el contrato del seleccionado nacional.

El entrenador Mikel Arteta, en palabras de Romano, lo considera como un “fichaje ideal” en su estructura para que se una al bloque defensivo junto al francés William Saliba, el inglés Ben White, el brasileño Gabriel Magalhaes, el neerlandés Jurrien Timber, el ucraniano Oleksander Zinchenko y el italiano Ricardo Calafiori.

Uno de los nombres claves para esta operación será el del polaco Jakub Kiwior, que se irá al Porto de Portugal como cedido, pero con obligación de compra. De esa manera, le hará un espacio al ecuatoriano en su plantel.

El Arsenal será el cuarto equipo de Hincapié a sus 23 años. Debutó en Independiente del Valle en 2019, en 2021 se marchó a Talleres de Córdoba de Argentina y desde el 2021 milita en el Bayer Leverkusen.

Con la Selección de Ecuador debutó en la Copa América Brasil 2021; ese mismo año jugó las eliminatorias y luego el Mundial Catar 2022. En el 2024 disputó la Copa América en Estados Unidos y luego las eliminatorias a la Copa del Mundo 2026, a la que clasificó con dos fechas para que se acabe el calendario oficial.

