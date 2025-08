Piero Hincapié fue titular por primera vez en la pretemporada del Bayer Leverkusen, este martes 5 de agosto, durante la goleada 3-0 ante el Pisa, club recién ascendido a la Serie A de Italia. El partido se jugó en BayArena, en Alemania.

El defensor ecuatoriano formó parte del once inicial del equipo dirigido por Erik Ten Hag, que llegó tras la salida de Xabi Alosno, en el amistoso disputado como parte de su gira internacional.

Más noticias:

Antes de este partido, Hincapié solo había disputado poco más de 20 minutos en otro amistoso ante el Fortuna Sittard de Países Bajos, y no participó en gran parte de la preparación previa ni en la gira del equipo por Brasil. Esto se debió a una cirugía menor por hernia realizada en junio, que limitó su actividad.

Aunque se estrenó como titular, el zaguero jugó únicamente el primer tiempo del compromiso y fue sustituido en el descanso, cuando el marcador ya estaba 3-0 a favor del Leverkusen.

El último partido de pretemporada del Bayer Leverkusen, antes de iniciar la competición oficial, será el próximo viernes 8 de agosto, cuando enfrente al Chelsea de Moisés Caicedo en Stamford Bridge, en Londres.

Piero Hincapié, enfocado en el Bayer Leverkusen

En una entrevista con el Rheinische Podcast, Hincapié se refirió tanto a su estado físico como a los rumores de su posible salida.

“Que se fijen en ti demuestra que estás mejorando y haciendo las cosas bien, pero repito: mi foco está en Bayer. En el fútbol siempre hay rumores, pero mi cabeza está 100% aquí”, afirmó con claridad.

También se pronunció específicamente sobre los rumores del Atlético de Madrid, que son los que más fuerza han tomado en las últimas semanas:

“Soy todavía joven, pero he estado aquí algunos años, gané experiencia y títulos… No me preocupan los rumores sobre el Atlético de Madrid”, aseguró con tranquilidad.

Quiere dejar huella en Leverkusen

Hincapié expresó su deseo de continuar siendo parte importante del equipo alemán, con el que ganó la Bundesliga 2023/24 de forma invicta y fue finalista de la Europa League.

“Quiero ser un modelo a seguir para los chicos, porque hacemos todo para que se integren y seamos una familia”, cerró el defensor, formado en Independiente del Valle.

Con estas declaraciones, el ecuatoriano confirma que por ahora su destino sigue siendo el Bayer Leverkusen, aunque no descarta dar el salto a un club aún más grande en el futuro.

Entrevista Luis Alfonso Chango