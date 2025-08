Piero Hincapié participó en una dinámica para las redes sociales de la Bundesliga, donde reveló quiénes son sus deportistas favoritos. Aunque dos de sus elecciones fueron futbolistas, los otros dos pertenecen a disciplinas diferentes, dejando ver que el central ecuatoriano también admira figuras fuera de su deporte.

El defensor del Bayer Leverkusen, uno de los jugadores más destacados del equipo alemán y hasta ahora el único club europeo en el que ha jugado, sorprendió con sus respuestas, mostrando una visión amplia del deporte.

Los atletas favoritos de Piero Hincapié

Hincapié abrió la dinámica eligiendo a Sergio Ramos, el legendario defensor del Real Madrid y de la Selección de España, que actualmente juega en el Monterrey de México.

“Me gusta mucho Sergio Ramos“, comentó el ecuatoriano.

Luego se inclinó por el baloncesto y mencionó al que muchos consideran el mejor jugador de todos los tiempos: Michael Jordan, quien hizo historia con los Chicago Bulls ganando seis anillos de la NBA.

“Del baloncesto voy a poner a Michael Jordan”, afirmó.

Volviendo al fútbol, Piero eligió a Lionel Messi, a quien ha enfrentado varias veces con la Selección de Ecuador. Destacó su impacto global:

“Nos representa a todos los latinos y a todo el mundo“, expresó.

Finalmente, sorprendió con su última elección: Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo en la Fórmula 1, a quien comparó con Michael Schumacher.

“Veo poco la Fórmula 1, pero cuando lo veo es una locura”, concluyó.

Piero Hincapié, enfocado en el Bayer Leverkusen

En una entrevista con el Rheinische Podcast, Hincapié se refirió tanto a su estado físico como a los rumores de su posible salida.

“Que se fijen en ti demuestra que estás mejorando y haciendo las cosas bien, pero repito: mi foco está en Bayer. En el fútbol siempre hay rumores, pero mi cabeza está 100% aquí”, afirmó con claridad.

También se pronunció específicamente sobre los rumores del Atlético de Madrid, que son los que más fuerza han tomado en las últimas semanas:

“Soy todavía joven, pero he estado aquí algunos años, gané experiencia y títulos… No me preocupan los rumores sobre el Atlético de Madrid”, aseguró con tranquilidad.