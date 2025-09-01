Piero Hincapié fue presentado este lunes 1 de septiembre de 2025 como nuevo jugador del Arsenal de Londres. El ecuatoriano firmó un contrato que los une al equipo de Inglaterra por los siguientes 12 meses.

La presentación de Piero Hincapié se realizó a las 13:51 de este lunes. Las redes sociales del Arsenal fueron el medio a través del cual anunciaron oficialmente el traspaso y también donde se dio a conocer que utilizará la camiseta número 5.

Piero Hincapié lucirá el dorsal 5 del Arsenal

La presentación de Piero Hincapié fue a través de un video de 18 segundos. Ahí aparece el esmeraldeño con la equipación titular del Arsenal y el número 5, el nuevo dorsal que suma a su carrera en equipos de Ecuador, Argentina, Alemania y ahora Inglaterra.

Hincapié tomará el dorsal de Thomas Partey, mediocampista de Ghana de 32 años de edad, que al no alcanzar un acuerdo con los ‘Gunners’ se marchó al Villarreal de España con un contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

Transfermarkt detalla que Partey jugó en cinco temporadas en Inglaterra 167 partidos, anotó nueve goles, dio siete asistencias, recibió 31 tarjetas amarillas, fue expulsado una vez con doble tarjeta amarilla y acumuló 11 741 minutos en cancha.

Ganó la Community Shield en 2023. La final ante el Manchester City la ganaron en la tanda de penales.

“Piero lucirá el dorsal 5 y se unirá a sus nuevos compañeros tras regresar de su selección con Ecuador“, menciona el propio club de Londres en su sitio web oficial.

El griego Sokratis Papastathopoulos, el brasileño Gabriel Paulista, el belga Thomas Vermaelen, el marfileño Kolo Touré y el inglés Tony Adams son otros de los nombres que defendieron al equipo con el dorsal 5.

The final piece of the puzzle 🧩



Piero Hincapie is a Gunner 🤝 pic.twitter.com/eqLasc4AVz — Arsenal (@Arsenal) September 1, 2025

Tony Adams, ‘Mr. Arsenal’

Adams es considerado una leyenda en el club. Jugó 19 años en el equipo y en 14 lo hizo como capitán. Es conocido como ‘Mr. Arsenal‘ después de haber disputado 669 partidos y 12 trofeos, incluyendo títulos de liga en tres décadas diferentes: 1988-89, 1990-91 y 2001-02. También la ganó en la 1997-98.

Brilló como líder de la renombrada defensa de cuatro, desarrollando una comprensión instintiva con su compañero de defensa central, Steve Bould, y los laterales Lee Dixon y Nigel Winterburn, agregan los ‘Gunners’ en una extensa nota donde destacan su papel en el club.

George Graham lo llamó “mi coloso”; Arsène Wenger lo describió como un “profesor de la defensa”, agregan.

Marcó 48 goles durante su carrera en el Arsenal, muchos de ellos cruciales. El cabezazo que venció al Tottenham en Wembley en 1993 permanecerá en la memoria, y otro salto impresionante le permitió contra el Torino alcanzar los cuartos de final de la Recopa de Europa un año después y luego levantar el trofeo en la final ante el Parma.

Ya con 36 años, Adams se vio cada vez más afectado por las lesiones que apresuraron su retiro. Se despidió con el título de la Premier League y la FA Cup.

Para el esmeraldeño será la primera vez que tome la camiseta 5 de un equipo. En Independiente del Valle debutó con la 50 y luego se puso la 28. En Talleres de Córdoba se adueñó de la 4 y en Bayer Leverkusen arrancó con la 33 y finalizó con la 3.

En la Selección de Ecuador, desde las categorías juveniles hasta la absoluta, recibió la número 3.

