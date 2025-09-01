Piero Hincapié ya es jugador del Arsenal, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en defender los colores del club londinense. Sin embargo, su llegada no significa un camino sencillo: el equipo de Mikel Arteta cuenta con una de las plantillas más profundas y competitivas del fútbol europeo, especialmente en la zaga.

El defensor formado en Independiente del Valle deberá adaptarse rápido a un nuevo entorno, con la presión de la Premier League y la exigencia de un técnico que prioriza centrales con salida limpia desde el fondo y laterales con capacidad ofensiva.

Más noticias:

Los rivales de Piero Hincapié en el Arsenal

La gran virtud del tricolor es su polivalencia. Puede desempeñarse tanto como central por izquierda en una línea de cuatro o de tres, como también en el lateral zurdo.

Eso lo convierte en un comodín para Arteta, pero también lo ubica en una zona del campo donde el Arsenal ya tiene piezas consolidadas.

Gabriel Magalhães : titular indiscutido como central izquierdo.

: titular indiscutido como central izquierdo. Riccardo Calafiori : fichado hace un año, puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo.

: fichado hace un año, puede actuar tanto de central como de lateral izquierdo. Myles Lewis-Skelly : promesa de la cantera que ha sido utilizado ocasionalmente como lateral zurdo.

: promesa de la cantera que ha sido utilizado ocasionalmente como lateral zurdo. Jurriën Timber: polivalente, puede cubrir ambos laterales.

En principio, Hincapié llega para ocupar el rol que dejó Kiwior en la rotación, pero con más experiencia y proyección internacional.

El defensa ecuatoriano Piero Hincapié en su presentación con el Arsenal.

¿Cómo encaja en el esquema de Arteta?

Desde su debut como DT, Mikel Arteta ha dirigido cerca de 300 partidos con el Arsenal, manteniendo como base el 4-3-3, aunque en ocasiones especiales recurre a una línea de tres o de cinco defensores.

Con línea de 4: Hincapié puede alternar como central zurdo o lateral izquierdo, aportando salida limpia y proyección ofensiva.

Hincapié puede alternar como central zurdo o lateral izquierdo, aportando salida limpia y proyección ofensiva. Con línea de 3: encaja perfectamente como stopper por izquierda, rol en el que ya brilló en Bayer Leverkusen, con capacidad para proyectarse y cubrir su banda.

La marcha de Kiwior y la fragilidad física de Calafiori refuerzan la necesidad de un jugador como Hincapié, que puede cumplir ambos roles con solvencia.

Piero Hincapié es el primer ecuatoriano que jugará en el Arsenal.

El estilo de juego de Piero Hincapié

El tricolor se caracteriza por su elegancia con la pelota, capacidad para conducir desde el fondo y un rango de pase que le permite romper líneas. Además, tiene potencia, velocidad y un golpeo de calidad que lo hacen peligroso cuando se suma al ataque.

Su versatilidad le permite desempeñarse en múltiples posiciones: lateral izquierdo, central en línea de cuatro o stopper en línea de tres.

En ocasiones, incluso ha funcionado como carrilero con llegada ofensiva. Esa flexibilidad lo convierte en un recurso muy valioso para Arteta en una temporada larga y exigente.

Entrevista Adrián Luna Martinetti