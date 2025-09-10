La Selección de Ecuador jugó su último partido de las eliminatorias sudamericanas y venció por un marcador de 1-0 a Argentina. Durante y tras el compromiso, los futbolistas gauchos reaccionaron y sus acciones fueron criticadas por la prensa de su país.

El combinado ecuatoriano se impuso ante la ‘Albiceleste’ gracias a un gol de Enner Valencia desde el punto penal. Aquello fue dictaminado tras la intervención del VAR luego de un codazo de Nicolás Tagliafico sobre Angelo Preciado. A su vez, Nicolás Otamendi fue expulsado por una entrada hacia Enner Valencia.

Durante el partido, los cruces entre futbolistas ecuatorianos y argentinos no faltaron. Además, en zona mixta, el jugador Nicolás González también se refirió a los festejos de la Tri. “Los muchachos están contentos. Parece que hubieran ganado la copa del mundo”, manifestó el delantero.

Tras los dichos, el periodista argentino Martín Liberman se pronunció con respecto a las actitudes de sus jugadores. En Radio Late de su país, este se reprochó las actitudes de la escuadra que dirige Lionel Scaloni tras la derrota.

Martín Liberman sobre Argentina y la Selección de Ecuador

Liberman señaló que las actitudes de los futbolistas de la selección argentina ante la derrota son repetitivas. A su vez, agregó destacó la capacidad y virtudes de la Tri tanto a nivel colectivo como individual.

“Es un proceder reiterativo. Ya cansa. Revalídalo el año que viene. Deja el ‘somos campeones del mundo’, ‘quién te crees, qué me miras’, ‘vos quién sos, cuál es tu número, cuál es tu nombre, quién te conoce’. No, para. Deja de alardear. Mira que el que está al frente gana tanto dinero como vos“, manifestó.

El periodista también comparó a los jugadores argentinos con los ecuatorianos. “(Leandro) Paredes, Caicedo gana mil veces más que vos. Ya no puedes cancherear como antes. Rodri (De Paul) juegas en la MLS. Bajen. Paren un poco. No puedes ir a cancherear a un campeón de Champions con el PSG (Willian Pacho), no puedes hacerlo con Piero Hincapié, que pagó 50 millones el Arsenal“, agregó.

En torno al desempeño de la Tri, este manifestó que la Selección de Ecuador es un equipo que domina. Además, señaló que no le sorprende el triunfo del combinado ecuatoriano y recordó el empate en cuartos de final entre las escuadras en la Copa América 2024, donde la ‘Albiceleste’ pasó de ronda en penales.

Otras reacciones desde Argentina tras el triunfo de la Selección de Ecuador

El diario El Clarín de Argentina sostuvo que la derrota de la Selección de Ecuador sobre el conjunto de Scaloni representó un baño de realidad. A su vez, calificó como ‘dura’ la derrota recibida.

Infobae, a su vez, destacó las repercusiones que el triunfo de la Tri podría tener en la ubicación de la ‘Albiceleste’ en el ranking FIFA. A raíz del resultado, la escuadra puede descender dentro de su escalafón.

La Selección de Ecuador se clasificó con la mejor defensa

La Selección de Ecuador apenas encajó cinco goles en 18 partidos y solo sufrió dos derrotas en todo el proceso clasificatorio.

La solidez se extendió hasta el final de la fase, con cinco partidos consecutivos con la portería en cero, incluida la victoria por 1-0 ante Argentina. En total, la Tri concedió un gol cada 324 minutos, lo que equivale a recibir una anotación cada tres encuentros y medio. Este registro la dejó a la par de Brasil como la selección con menos tantos recibidos, históricamente, en eliminatorias.

El trabajo defensivo fue respaldado por la rotación de cuatro arqueros: Hernán Galíndez, Alexander Domínguez, Gonzalo Valle y Moisés Ramírez. Entre ellos sumaron 13 vallas invictas, siendo Galíndez el que más acumuló (8 en 12 partidos). Domínguez y Valle se mantuvieron imbatidos en los dos juegos que disputaron cada uno, mientras que Ramírez cerró con un arco en cero en una de sus dos presentaciones.

