Willian Pacho, uno de los referentes de la Selección de Ecuador y actual jugador del PSG, confesó qué rival le gustaría enfrentar en el próximo Mundial 2026.

En una dinámica organizada por la Conmebol y difundida este viernes 29 de agosto, al defensor se le consultó sobre sus aspiraciones y sueños con la Tri. Pacho no dudó en señalar a España, la vigente campeona del mundo.

“Me gustaría enfrentarlos. Siempre es bueno saber dónde y en qué momento está uno”, afirmó el central ecuatoriano, destacando a la ‘Roja’ como la mejor selección del planeta en la actualidad.

El deseo de Pacho se suma a un cruce curioso de declaraciones. Hace unos meses, en una entrevista con diario Marca, el joven crack español Lamine Yamal mencionó a Pacho como uno de los defensores que más lo sorprendió en la Champions League.

El zaguero ecuatoriano también habló de sus aspiraciones con la Tricolor en la cita mundialista:

“Quiero llegar lo más lejos posible, y si es posible, ganar un Mundial”, enfatizó el defensor de 22 años.

Ecuador y España: un historial breve

Ecuador y España nunca se han enfrentado en un partido oficial, ni en Copas del Mundo ni en otras competencias internacionales.

Su historial se reduce a dos amistosos.

La primera vez que Ecuador y España se enfrentaron fue en abril de 2003, en un partido amistoso disputado en el antiguo estadio Vicente Calderón, casa del Atlético de Madrid. La ‘Roja’, entonces dirigida por Iñaki Sáez, presentó un equipo con varias variantes, pero aun así fue ampliamente superior.

En el primer tiempo sentenció el compromiso con tres goles: uno de De Pedro y dos de Fernando Morientes, que dejó el marcador 3-0 antes del descanso.

En la segunda parte, nuevamente Morientes apareció para completar su triplete personal y sellar la goleada 4-0 sobre la Tricolor en el primer cruce de la historia entre ambas selecciones.

El segundo enfrentamiento se dio diez años después, en agosto de 2013, con una España que llegaba como vigente campeona del mundo y bicampeona de Europa.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol organizó un amistoso con la selección europea en territorio nacional, y el partido se jugó en el estadio Monumental de Guayaquil.

En esta ocasión, otra vez España se impuso con claridad, ganando 2-0 con anotaciones de Álvaro Negredo y Santi Cazorla.

