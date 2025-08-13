Willian Pacho volvió a inscribir su nombre en lo más alto del fútbol ecuatoriano. Este miércoles 13 de agosto, como titular, el París Saint-Germain se consagró campeón de la Supercopa de Europa tras vencer al Tottenham Hotspur en la tanda de penales.

Con este triunfo, el defensor de la selección ecuatoriana se convirtió en el primer jugador del país en conquistar este trofeo. Ya antes había hecho historia como el primer ecuatoriano en levantar la Champions League.

Más noticias:

El partido no fue sencillo. El PSG estuvo perdiendo 2-0 durante más de 80 minutos, con goles de Micky van de Ven y Cristian Romero para los ‘Spurs’. Sin embargo, Lee Kang-in (85’) y Gonçalo Ramos (90+4’) empataron de forma agónica, enviando la definición a los penales, donde el conjunto francés se impuso 5-3.

El primer ecuatoriano Supercampeón de Europa

Pacho rompió la mala racha de los futbolistas ecuatorianos en la Supercopa de Europa. Antes de él, dos compatriotas llegaron a disputarla, pero no lograron ganarla.

El primero fue Antonio Valencia, con el Manchester United en 2017, tras conquistar la Europa League 2016/17.

El ecuatoriano, que fue capitán en la final, enfrentó al Real Madrid en el Filip II Arena de Macedonia. El equipo español ganó 2-1 con goles de Casemiro e Isco; Romelu Lukaku descontó para los ‘Diablos Rojos’.

El segundo fue Pervis Estupiñán, en 2021, con el Villarreal, campeón de la Europa League 2020/21.

El lateral inició como suplente y entró en el segundo tiempo. El partido terminó 1-1 en el tiempo reglamentario y en los penales el Chelsea se impuso. Estupiñán convirtió su disparo, pero no pudo evitar la derrota.

Los títulos de Willian Pacho con el PSG

Desde su llegada a París, Pacho ha sumado cinco títulos en poco más de una temporada. En su primer año ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia, completando un triplete local.

En el plano internacional, conquistó la Champions League —un logro inédito para un futbolista ecuatoriano— y ahora, en el inicio de la temporada 2025/26, añadió la Supercopa de Europa a su palmarés.

Entrevista Luis Alfonso Chango