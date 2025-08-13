Este miércoles 13 de agosto de 2025, el Stadio Friuli en Udine, Italia, será el escenario de una final inédita en la historia de la Supercopa de Europa. El PSG, campeón de la Champions League, se enfrentará al Tottenham, monarca de la Europa League.

Para Ecuador, este encuentro tiene un significado especial porque Willian Pacho, defensor del PSG, tiene la oportunidad de convertirse en el primer ecuatoriano en alzar el trofeo de la Supercopa de Europa, ganado seis veces por el Real Madrid.

Willian Pacho, titular en la Supercopa de Europa

Willian Pacho, quien ha sido una pieza clave en la defensa del PSG, ha mostrado un rendimiento sólido y de liderazgo en el terreno de juego. En esta Supercopa de Europa, el joven ecuatoriano será titular y buscará convertirse en el primer futbolista de este país en levantar el afamado trofeo.

El PSG, dirigido por Luis Enrique, llega a esta final tras ganar la Champions League, donde superó en la final 5-0 al Inter. Por otro lado, el Tottenham tuvo que hacer un doble esfuerzo para imponerse al Manchester United con un solitario tanto de Brennan Johnson.

Sin embargo, el PSG afrontará este encuentro sin Gianluigi Donnarumma. El portero italiano ha sido excluido de la convocatoria para el juego de hoy. Según informó el propio entrenador Luis Enrique, la decisión se basa en que “no es el perfil de portero que mi equipo necesita”.

A pesar de reconocer las cualidades del arquero, explicó que se busca un estilo de juego diferente para este partido. Donnarumma, por su parte, expresó su decepción por la decisión en sus redes sociales, indicando que “alguien decidió que no puedo seguir en el PSG“.

Mientras tanto, el PSG ha fichado al joven arquero Lucas Chevalier, procedente del Lille, por una suma cercana a los 55 millones de dólares.

Para los ingleses será el inicio de la era post Heung-Min Son, que puso fin a su etapa de nueve temporadas destacadas y decidió continuar su carrera en la Major League Soccer en LAFC.

El delantero surcoreano, uno de los máximos referentes del club inglés en los últimos años, dejó Londres tras acumular 173 goles en 454 partidos, según datos de Transfermarkt, y convertirse en un ícono para la afición.

