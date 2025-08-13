Willian Pacho, defensor del Paris Saint-Germain, será protagonista en la final de la Supercopa de Europa ante el Tottenham que se disputará este miércoles 13 de agosto de 2025 en Udine, Italia.

El PSG y Willian Pacho llegan al duelo como campeones de la Champions League, ganada al Inter de Milán, mientras que el Tottenham inglés lo hace como monarca de la UEFA Europa League, luego de vencer en la definición al Manchester United.

Willian Pacho por la historia para Ecuador

Willian Pacho tiene la oportunidad de convertirse en el primer ecuatoriano en levantar el trofeo de la Supercopa de Europa, un logro que no han conseguido otros compatriotas que disputaron el partido decisivo en el pasado.

El primer representante nacional en una final de la Supercopa de Europa fue Antonio Valencia en 2017. Aquella vez, el entonces capitán del Manchester United se midió al Real Madrid. El club inglés llegaba como campeón de la Europa League tras vencer al Ajax, mientras que los españoles habían ganado la Champions a la Juventus.

El partido se disputó el 8 de agosto en el Filip II Arena, en Skopie, Macedonia. El ‘Toño’ jugó todo el encuentro con la cinta de capitán y fue testigo de la victoria merengue por 2-1, con goles de Casemiro e Isco. Romelu Lukaku descontó para el United, pero no alcanzó para alzar el título.

Cuatro años después, en 2021, Pervis Estupiñán fue el segundo ecuatoriano en participar en la final. El lateral jugaba para el Villarreal, campeón de la Europa League tras superar al Manchester United en una dramática definición por penales. El rival era el Chelsea, campeón de la Champions al imponerse al Manchester City.

El duelo se jugó el 11 de agosto en el Windsor Park, en Belfast, Irlanda del Norte. Estupiñán ingresó en el segundo tiempo en lugar de Alfonso Pedraza. El Chelsea se adelantó con un gol de Hakim Ziyech y Gerard Moreno empató para el submarino amarillo.

En la tanda de penales, los ingleses se impusieron 6-5. El jugador ecuatoriano anotó su lanzamiento, aunque no fue suficiente para quedarse con el trofeo.

La edición 2025 de la Supercopa de Europa será la primera en la que Ecuador podría tener un campeón. Willian Pacho llega con el PSG después de una temporada destacada en defensa y con el respaldo de un equipo plagado de figuras. Enfrente estará el Tottenham, que busca su primera consagración y que ha mostrado un destacado nivel en la Europa League.

En cuanto a palmarés, el Real Madrid es el club más ganador de la Supercopa de Europa con seis títulos obtenidos en 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 y 2023.

Le siguen Barcelona y Milan, cada uno con cinco conquistas. El conjunto catalán lo logró en 1992, 1997, 2009, 2011 y 2015, mientras que los italianos levantaron el trofeo en 1989, 1990, 1994, 2003 y 2007.

