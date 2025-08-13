El PSG y el Tottenham jugarán una final inédita de la Supercopa de Europa. Será la primera vez que ambos equipos disputen este título entre el campeón de la Champions League y de la UEFA Europa League de la temporada que acabó hace pocas semanas.

El PSG contará en su equipo titular con el defensa central ecuatoriano Willian Pacho, una de las principales fichas con las que cuenta Luis Enrique para frenar el ímpetu que el Tottenham tratará de imponer con el brasileño Richarlison.

¿A qué hora juegan PSG vs. Tottenham?

Para el PSG será la segunda vez que juegue la Supercopa de Europa. La primera vez fue en 1996 ante la poderosa Juventus campeona de la Champions de Ciro Ferrara, Didier Deschamps, Zinedine Zidane, Alessandro Del Piero, Christian Vieri, entre otros, al mando del histórico Marcello Lippi.

La modalidad en ese momento, finales de ida y vuelta. En el primer partido disputado en el Parque de los Príncipes, los italianos no tuvieron problema para golear 1-6 con tantos de Sergio Porrini, Michele Padovano, Ciro Ferrara, Michele Padovano, Attilio Lombardo y Nicola Amoruso.

El brasileño Raí marcó el descuento para una escuadra que entre sus figuras destacadas contaba con el también brasileño Leonardo y los franceses Bernard Lama, Jérôme Leroy y el legendario panameño Julio César Dely Valdés. El brasileño Ricardo Gomes era su DT.

La vuelta fue tranquila para la ‘Juve’. No tuvo problemas para ganar 3-1 en el Estadio Renzo Barbera de Palermo, con un doblete de Del Piero y otro gol de Vieri. Raí descontó. El resultado global fue un contundente 9-2, lo que llevó a la segunda coronación de los italianos en este torneo, después de la lograda en 1984.

Para Pacho será su debut en este certamen. Desde agosto de 2024, fecha en que se unió al PSG, el ecuatoriano se ganó la titularidad y fue clave para la consecución de los títulos de la Ligue 1, la Supercopa y la Copa de Francia. A escala continental, conquistó la Champions en el Allianz Arena de Múnich ante el Inter.

En el Mundial de Clubes aportó seguridad hasta los cuartos de final, cuando fue expulsado en esa instancia ante el Bayern de Alemania. En las semifinales su ausencia se disimuló ante un desconocido Real Madrid, pero en la final el bloque defensivo no pudo contener los ataques del potente Chelsea de Moisés Caicedo.

El juego entre el PSG y el Tottenham está programado para este miércoles 13 de agosto de 2025 desde las 14:00. El Bluenergy Stadium de Udine, Italia, es el escenario que verá frente a frente a los dos mejores equipos europeos del curso 2024-25.

